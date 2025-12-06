Colegio de Profesores cuestiona creación de nueva agrupación docente y acusa “sesgo ideológico” en su conducción

El presidente del Colegio de Profesoras, Mario Aguilar, salió al paso de la conformación de la Asociación Gremial Colegio de Profesores y Profesionales de Chile, una nueva organización de docentes de nombre similar al gremio que encabeza.

El dirigente acusó que el presidente de este nuevo gremio, Gabriel Fuentealba Beltrán, corresponde a una figura sin trayectoria en las aulas y con vínculos partidarios, lo que —según él— contrasta con el carácter “plural” y la “autonomía financiera” del Colegio de Profesores

Aguilar sostuvo que “llama la atención que sea una organización presidida por una persona que no es profesor. Es raro que una organización de profesores y profesoras la presida alguien que no es profesor”.

En ese sentido, señaló que el perfil político del líder de la nueva agrupación marcaría distancia respecto del funcionamiento del Colegio. “Al parecer por sus declaraciones tiene un sesgo muy marcado ideológicamente (…) ha sido candidato por partidos de derecha (…) por lo tanto, tiene un sesgo”.

“Nuestra organización es plural. Aquí no se le pregunta a nadie si es de izquierda o derecha para participar (…) en los directorios suele haber gente de distinto pensamiento”, afirmó, marcando una diferencia con la nueva agrupación.

Asimismo, Aguilar apuntó a la independencia económica como un punto que resguarda la autonomía del Colegio frente a intereses externos, explicando que “nosotros nos financiamos única y exclusivamente por la cotización de nuestros socios”, agregando que “es muy importante que las organizaciones transparenten quién las financia, quiénes están detrás de su financiamiento”.

“En nuestro caso (…) no nos debemos a ningún partido político, ni al gobierno de turno, ni a ninguna empresa, ni a ningún poder económico", finalizó.