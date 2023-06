Colegio de Profesores repudia condicionamiento de Boric por deuda histórica: “El gobierno nos obliga a un paro nacional”

Ayer, el Presidente Gabriel Boric condicionó el pago de la deuda histórica a los profesores a la aprobación de la reforma tributaria, que ya fue rechazada en el Congreso.

“Debo ser muy sincero y responsable: el Estado de Chile no tiene ahora los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación, y por eso necesitamos de la reforma tributaria. De aprobarse esta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso. Invito a esta sala a ser parte de este noble y necesario gesto de reparación”, señaló el Presidente en su Cuenta Pública.

Las palabras de Boric encontraron rápido rechazo en el Colegio de Profesores. Hoy, en entrevista con CNN Chile, el presidente del gremio, Carlos Díaz, señaló estar “muy decepcionado” con lo comentado por el jefe de Estado y anunció que las próximas dos semanas habrá asambleas para definir un posible paro nacional de docentes.

“Quedamos con una sensación de mucha frustración respecto de lo que fue el discurso del Presidente Boric. Esperábamos respuestas concretas frente a varios temas, entre ellos el más importante, la deuda histórica. Y lo que recibimos en cambio fueron las explicaciones de por qué no se podía pagar la deuda histórica”, dijo.

En esa línea, continuó: “Hay que recordar que ya el año pasado el Presidente Boric en el mismo discurso al país comprometió un proyecto de ley que lo iba a enviar en diciembre del año pasado y que no se cumplió”.

“El Presidente tiene que buscar otras posibilidades de financiamiento a través de los cuales dar curso a algo que está en su programa de gobierno. Él planteó, él propuso, él señaló en su programa que iba a resolver este tema que iba a reparar la deuda histórica”, argumentó.

Díaz afirmó que “no hay un tratamiento distinto, hasta ahora, en este gobierno respecto de los gobierno anteriores”. Así las cosas, dijo que la deuda histórica ya lleva 42 años y la totalidad del dinero alcanzaría los 17 mil millones de dólares. Sin embargo, dijo que “todos estamos conscientes de que eso no se va a pagar, lo que se va a hacer es una reparación”.

Respecto a una posible movilización, el profesor señaló: “Tomaremos las medidas que corresponda tomar”. En esa línea dijo: “Yo soy partidario de la movilización”. Según dijo, la próxima semana habrá asambleas comunales y la subsiguiente una asamblea nacional en Santiago.

“Lamentablemente, las condiciones, a pesar de la tremenda disposición que hemos tenido, no se han dado, por tanto el camino que nos queda y en el cual el gobierno nos obliga es un paro nocional y trabajaremos en esa dirección”, cerró.

Ávila había afirmado que deuda sería pagada en este gobierno

En julio de 2022, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, aseguró que la deuda histórica de los profesores “será pagada en este gobierno”.

Esa vez, en conversación con Chilevisión, el secretario de Estado aseveró que se llegará a un “acuerdo y una fecha” de pago y agregó: “Se ha establecido una mesa de trabajo con el Colegio de Profesores (...) Hoy estamos enfrentando esta solución con un elemento adicional, que es una sentencia de la Corte Internacional para un grupo especial de profesores de una región del país, donde se obliga al Estado a dar solución”.

En efecto, en diciembre de 2021, la Corte Interamericana de DD.HH. falló a favor de 846 profesores y declaró responsable internacionalmente al Estado por violaciones a diversos derechos del gremio, en el marco de un proceso que llevaba casi 16 años en el sistema internacional de justicia. Entonces, solo 660 beneficiados con la resolución estaban vivos.

El caso se originó en la década de los ochenta, tras el traspaso de las escuelas y liceos públicos a los municipios. Por medio del artículo 40 del Decreto Ley 3.551 se creó una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación a contar del 1 de enero de 1981. No obstante, los profesores y profesoras que fueron transferidos del Estado central a las municipalidades no recibieron esta asignación, dando así origen a la deuda. Según el Colegio de Profesores, más de 13 mil maestros fallecieron esperando una reparación.