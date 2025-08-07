Colgate defiende “seguridad y calidad” de pasta dental retirada del mercado nacional: usuarios reportaron irritación e hinchazón

La empresa Colgate-Palmolive Chile reafirmó la “seguridad, calidad y eficacia” de una de sus pastas dentales retiradas del mercado nacional, concretado desde el pasado 29 de julio, luego de una reunión sostenida con el Instituto de Salud Pública (ISP).

La decisión se dio luego de la alerta emanada desde el ISP, que en junio pasado, señaló que el uso de algunos productos dentales podría generar “daños adversos” en la boca de los usuarios por contener fluoruro de estaño, esto en línea con una advertencia dada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil.

Ante esto, la empresa Colgate señaló que procedió a retirar del mercado chileno la crema dental “Colgate Total Active Prevention Clean Mint”, además detendrán la distribución y comercialización de dicho producto.

En su comunicación, también informó que “un pequeño número de personas en Chile han reportado reacciones después de usar “Colgate Total Active Prevention Clean Mint”, como irritación bucal temporal e hinchazón, debido a los niveles de saborizante".

“Si bien Colgate-Palmolive reafirma la seguridad, calidad y eficacia del producto, estamos cumpliendo con lo acordado con la autoridad”, asegura la compañía.

Por lo mismo, ofrecieron a los clientes poder realizar el cambio de productos a través de un formulario dispuesto en su página web.

La empresa también podría entregar información adicional del producto. “La compañía está trabajando con el ISP y planea presentar información adicional demostrando la calidad y seguridad de su producto”, agregaron.