Colisión de tres vehículos en pleno centro de Santiago termina con un furgón volcado

Cerca de las 7.00 de la mañana se registró un choque que involucró a tres vehículos en pleno centro de Santiago.

La situación ocurrió en la intersección de las calles San Diego y Santa Isabel. Desde Carabineros señalaron que, según el relato de testigos, uno de los vehículos no habría respetado la luz roja.

El vehículo en cuestión transitaba por calle San Diego, y al pasar con luz roja habría chocado con otro vehículo que transitaba por Santa Isabel.

Esta situación derivó en que un tercer automóvil se viera involucrado en el accidente “por alcance”.

A raíz de este hecho dos personas resultaron lesionadas, eso sí, sus heridas no serían de gravedad.

Los equipos de emergencia lograron retirar los vehículos de la vía para normalizar el tránsito.