    Colisión frontal entre vehículo particular y un bus deja un fallecido en Pudahuel

    El conductor del vehículo de menor tamaño resultó fallecido a causa del impacto, mientras que el chofer del bus registró lesiones leves.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    Captura de pantalla T13

    Pasadas las 15.00 horas de esta tarde, un hombre falleció en un grave accidente de tránsito que involucró un bus de transporte de pasajeros y un vehículo de menor tamaño en Pudahuel, Región Metropolitana.

    De acuerdo con lo informado por Carabineros de manera preliminar, se trató de una colisión frontal entre ambos vehículos en la ruta que va hacia el Aeropuerto de Santiago, en la calle Diego Barros Ortiz.

    A causa del impacto, el hombre que conducía el vehículo de menor tamaño, de nacionalidad chilena y 49 años de edad, falleció. El chofer del bus, en tanto, un hombre chileno de 58 años registró lesiones de carácter leve.

    La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) fue designada para ejecutar las primeras pericias y así dar con la causa del siniestro vial.

