Colmed y organizaciones científicas piden al gobierno nueva mesa de salud ante “ausencia de la autoridad” en Mesa Covid-19

Esta jornada, el Colegio Médico, la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (Asofamech), y las Sociedades Científicas, le solicitaron al Presidente de la República, Sebastián Piñera, la implementación de una nueva instancia de conversación en la que participen más sectores de la salud.

Mediante una carta dirigida al Jefe de Estado, se le pidió que se establezca una nueva Mesa de Salud, debido a que -según ellos- hay una ausencia de la autoridad sanitaria de las últimas sesiones de la Mesa COVID-19, que había sido constituida para asesorar al gobierno en la pandemia.

“A pesar de que la Mesa Social COVID-19 ha tenido un rol importante, evaluamos que el espacio no ha sido propicio para la discusión y apoyo de la estrategia sanitaria. Así, en las últimas sesiones la autoridad sanitaria no ha asistido y las inquietudes que hemos llevado a ese espacio no han sido consideradas”, señala la carta.

“Vemos como necesario y urgente convocar a una Mesa de Salud COVID-19, en la cual trabajadores de la salud (incluyendo a la Atención Primaria) y representantes de las Sociedades Científicas podamos resolver semanalmente nuestras dudas sobre la estrategia sanitaria, comunicar la vivencia de la red y aportar con propuestas para disminuir el impacto de la pandemia en nuestro país”, agrega la misiva.