Comandante en Jefe de la Armada destaca ejercicios en Magallanes: “La Marina no sólo entrena para contribuir a una disuasión efectiva”
El almirante Fernando Cabrera, sostuvo durante la visita del Presidente Kast y el ministro de Defensa a Magallanes, que lo demostrado en los ejercicios "es la esencia de la Armada".
Hasta Punta Arenas llegaron durante las últimas horas el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Defensa, Fernando Barros. Las autoridades de gobierno arribaron a Punta Arenas para sumarse, por invitación de la Armada, a los ejercicios navales denominados Fuerza de Tarea Anfibia de la Marina.
La visita de Kast a los ejercicios navales, y pese a que se realizan todos los años y estaba planificado desde hace meses, se dio en medio de las tensiones por los dichos de autoridades argentinas respecto a la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.
Durante la realización de los ejercicios de este miércoles, el comandante en Jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, destacó el resultado de estas operaciones, más aún en presencia de las autoridades de gobierno.
“Lo que ha presenciado hoy el Presidente y los ministros acá en el teatro de operaciones Austral, es la esencia de la Armada, es decir una Marina preparada, entrenada y multidimensional con medios aéreos, submarinos, navales y marítimos de superficie y fuerzas de proyección sobre tierra que son los infantes de Marina”, sostuvo el almirante.
En esa línea, destacó que “estos ejercicios, que planificamos anualmente en distintas zonas del país están diseñados para alcanzar el nivel de entrenamiento necesario para asegurar nuestras capacidades multidominio como han podido apreciar las máximas autoridades del país, la soberanía, el resguardo de los intereses y líneas de comunicaciones marítimas y rutas de navegación seguras son posibles con una Marina bien entrenada, bien equipada y tecnológicamente al día”.
Por último, Cabrera sostuvo que “la Marina, no solo entrena para contribuir a una disuasión efectiva, sino que opera todos los días en una conjunción perfecta del poder naval y un servicio marítimo permanente. Como comandante en jefe me siento satisfecho y orgulloso de nuestras dotaciones, esa fuerza humana que es la que permite lograr un alto nivel de preparación al servicio de la patria”.
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