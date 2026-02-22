Combaten cuatro incendios forestales en el país: siniestros se ubican Maule y La Araucanía

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) publicó un último balance a las 9:40 de este domingo en que confirmaron que están combatiendo cuatro focos de incendio forestal en el país.

Las zonas afectadas se encuentran en las regiones de Maule y La Araucanía. En algunas de sus comunas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió alerta roja.

Conaf dio detalles sobre los incendios más importantes:

Región del Maule

Incendio “Cajón de Pejerrey”, comuna de Linares. Con una superficie preliminar afectada de 653 hectáreas.

En la zona hay desplegados tres brigadas, seis técnicos de Conaf, dos helicópteros y un puesto de mando CONAF y 1 ambulancia.

Senapred mantiene la alerta roja para la comuna de Linares, vigente desde el 12 de febrero.

Región de La Araucanía

Incendio “Santa Alicia”, comuna de Angol. Con una superficie preliminar afectada de 50,2 hectáreas .

En la zona están desplegados el cuerpo de Bomberos de Angol y Ercilla, dos brigadas Conaf, dos técnicos Conaf, cuatro aviones cisterna Conaf, un helicóptero Conaf, dos skidder Conaf y un camión cisterna Conaf.

Senapred emitió alerta roja para las comunas de Angol y Ercilla que se encuentra vigente desde este sábado.