    Nacional

    Combaten cuatro incendios forestales en el país: siniestros se ubican Maule y La Araucanía

    El Senapred además mantiene alerta roja para las comunas de Linares, Angol y Ercilla.

    Antonella Cicarelli 
    Antonella Cicarelli
    Referencial.

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) publicó un último balance a las 9:40 de este domingo en que confirmaron que están combatiendo cuatro focos de incendio forestal en el país.

    Las zonas afectadas se encuentran en las regiones de Maule y La Araucanía. En algunas de sus comunas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió alerta roja.

    Conaf dio detalles sobre los incendios más importantes:

    Región del Maule

    • Incendio “Cajón de Pejerrey”, comuna de Linares. Con una superficie preliminar afectada de 653 hectáreas.

    En la zona hay desplegados tres brigadas, seis técnicos de Conaf, dos helicópteros y un puesto de mando CONAF y 1 ambulancia.

    Senapred mantiene la alerta roja para la comuna de Linares, vigente desde el 12 de febrero.

    Región de La Araucanía

    • Incendio “Santa Alicia”, comuna de Angol. Con una superficie preliminar afectada de 50,2 hectáreas.

    En la zona están desplegados el cuerpo de Bomberos de Angol y Ercilla, dos brigadas Conaf, dos técnicos Conaf, cuatro aviones cisterna Conaf, un helicóptero Conaf, dos skidder Conaf y un camión cisterna Conaf.

    Senapred emitió alerta roja para las comunas de Angol y Ercilla que se encuentra vigente desde este sábado.

