SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Comienza el retiro de cableado en desuso en Chile: entra en vigencia el reglamento de la Ley “Chao Cables”

La disposición busca mejorar la seguridad y el orden en las ciudades, además de reducir riesgos asociados a emergencias climáticas.

Por 
Roberto Martínez
RAUL ZAMORA/ATON CHILE

En el Diario Oficial fue publicado el Decreto 176, que obliga a las empresas de telecomunicaciones a identificar, ordenar y retirar los cables en desuso, una medida largamente esperada que concreta la Ley “Chao Cables”, promulgada en 2019 pero sin aplicación real durante seis años.

La entrada en vigor de esta normativa marca el inicio de una etapa de fiscalización activa por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y los municipios, que ahora podrán exigir planes anuales de retiro a los operadores y exigirles planes formales de retiro y ordenamiento de sus redes.

El objetivo apunta a limpiar el espacio público, reducir riesgos de accidentes y mejorar la calidad urbana en calles y barrios del país.

¿Qué establece el Decreto 176?

El nuevo reglamento fija obligaciones claras para los operadores de telecomunicaciones como la identificación y ordenamiento, donde las compañías deberán realizar un levantamiento de sus redes para distinguir entre los cables en uso, los que requieren orden y los que deben retirarse.

Asimismo, contempla planes de retiro coordinados, es decir, que cada empresa deberá presentar planes anuales programados, en coordinación con las autoridades comunales y regionales, para retirar los cables en desuso.

En cuanto a los plazos de ejecución, cada plan tendrá una duración de hasta 12 meses desde su aprobación.

A la vez, los operadores deberán entregar información a Subtel, que será la encargada de controlar el cumplimiento, en conjunto con los gobiernos regionales y municipios.

6 años de espera

La Ley “Chao Cables” fue aprobada en 2019 durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, con la promesa de limpiar los postes de luz del exceso de cables. Sin embargo, la falta de un reglamento específico retrasó su aplicación por seis años.

Recién en marzo de 2025 la Contraloría General de la República tomó razón del Decreto 176, lo que permitió que comenzara su implementación.

El retraso en la tramitación fue duramente cuestionado, sobre todo tras el sistema frontal de agosto de 2024, cuando las lluvias y vientos hicieron colapsar postes con cables en mal estado, agravando la emergencia en varias comunas.

La puesta en marcha de esta normativa implica que, por primera vez, las empresas tendrán la obligación legal de hacerse cargo de sus redes en desuso y no podrán dejarlas abandonadas en el espacio público, lo que permitirá no solo mejorar la imagen urbana, sino también reducir riesgos de incendios, cortes eléctricos y accidentes peatonales.

De acuerdo con el reglamento, la coordinación con las municipalidades será clave para definir las zonas prioritarias de retiro, algo que podría beneficiar de manera inmediata a barrios céntricos y sectores con mayor saturación de cables.

En lo inmediato, la Subtel comenzará la fiscalización activa de los planes que presenten las empresas de telecomunicaciones. A mediano plazo, la expectativa apunta a que el retiro de cables en desuso se convierta en un proceso regular y sistemático, con actualizaciones anuales.

Más sobre:Chao CablesCables en desusoDecreto 176UrbanismoSubtelNacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ossandón (RN) respalda candidatura de Bachelet a la ONU y afirma que “debería contar con un respaldo transversal”

Suspenden operaciones en dos hospitales en Gaza por escalada de la ofensiva militar de Israel

Petro le responde a su excanciller tras acusaciones que incluían “borrachera” durante visita a Chile

Presidente Boric llega a Nueva York junto a Michelle Bachelet para participar en Asamblea General de la ONU

Indagan hallazgo de cuerpo momificado en zona cordillerana de Alto del Carmen

Acusan a Eduardo Bolsonaro de presionar a la justicia brasileña en favor de su padre: tensión escala con sanciones de EE.UU.

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

4.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

5.
Posible postulación de Bachelet a la ONU pone en incómodo dilema a Kaiser, Kast y Matthei

Posible postulación de Bachelet a la ONU pone en incómodo dilema a Kaiser, Kast y Matthei

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

Ossandón (RN) respalda candidatura de Bachelet a la ONU y afirma que “debería contar con un respaldo transversal”
Chile

Ossandón (RN) respalda candidatura de Bachelet a la ONU y afirma que “debería contar con un respaldo transversal”

Presidente Boric llega a Nueva York junto a Michelle Bachelet para participar en Asamblea General de la ONU

Indagan hallazgo de cuerpo momificado en zona cordillerana de Alto del Carmen

Fundación Luksic abre la postulaciones para que emprendedores puedan recibir financiamiento
Negocios

Fundación Luksic abre la postulaciones para que emprendedores puedan recibir financiamiento

Isapres anotan pérdidas por $7 mil millones en el primer semestre pese a que la mayoría reportó ganancias

Secreto Bancario: Gobierno critica dichos de Etcheberry y el SII sale a detallar procesos internos de control de información

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar el bienestar emocional de los trabajadores
Tendencias

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar el bienestar emocional de los trabajadores

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

La Roja Sub 16 de balonmano apuesta por la gloria: “Vamos focalizados en traernos la copa a casa”
El Deportivo

La Roja Sub 16 de balonmano apuesta por la gloria: “Vamos focalizados en traernos la copa a casa”

Celebran los Cóndores: autoridades ceden y Chile recibirá a Samoa con 20 mil espectadores en el Sausalito

Balón de Oro 2025 se queda en Francia: Ousmane Dembélé vence a Lamine Yamal y se lleva el mayor galardón del año

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video
Cultura y entretención

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video

La Cancionera llega a Chile: Natalia Lafourcade anuncia presentación en Movistar Arena

Cadena ABC revierte decisión y Jimmy Kimmel ya tiene fecha de regreso a la pantalla

Suspenden operaciones en dos hospitales en Gaza por escalada de la ofensiva militar de Israel
Mundo

Suspenden operaciones en dos hospitales en Gaza por escalada de la ofensiva militar de Israel

Petro le responde a su excanciller tras acusaciones que incluían “borrachera” durante visita a Chile

Acusan a Eduardo Bolsonaro de presionar a la justicia brasileña en favor de su padre: tensión escala con sanciones de EE.UU.

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?
Paula

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz