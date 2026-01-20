SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Comisión de Seguridad aprobó proyecto de ley que impulsa agravantes contra personal de Gendarmería

    Con tres fotos a favor y dos en contra, se aprobó la ley que impulsa una agravante general ante cualquier delito cometido en contras de los funcionarios de seguridad.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Foto referencial JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La comisión de Seguridad del Senado aprobó este martes el proyecto de ley que impulsa las agravantes contra el personal de Gendarmería de Chile y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, en delitos penales.

    La iniciativa impulsada por los senadores Manuel José Ossandón (RN), José Miguel Durana (RN) y las senadoras Paulina Núñez (UDI) y Carmen Gloria Aravena (Ind.) fue aprobada por tres votos a favor y dos en contra.

    Durante la sesión, se abordó la importancia de relevar este tipo de proyectos por la falta de apoyo a las fuerzas de seguridad. Al respecto, el senador Iván Moreira (UDI) dijo “nadie puede desconocer que hoy día Gendarmería, quizás de todas las instituciones, es lejos la más vulnerable ante la sociedad”.

    Mientras que por su parte la senadora Claudia Pascual (PC) señaló que “al estar en forma genérica se puede mezclar todos los tipos de delitos, (...) tengo mis dudas en materia de cómo protegemos a los funcionarios sin generar un estatuto de protección limitada que no genere igualdad ante la ley por parte de otros segmentos de la población”.

    En la votación, las senadoras Claudia Pascual (PC) y Paulina Vodanovic (PS) votaron en contra, mientras que los senadores Moreira, José Miguel Durana (UDI) y Kenneth Pugh (UDI), a favor.

    ¿En qué consiste el proyecto?

    El proyecto iniciado en mayo de 2025 tiene como objetivo principal reforzar la protección penal a funcionarios de seguridad pública, incluidos Gendarmería de Chile, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

    Dentro de la moción, proponen crear una agravante general que garantica la certeza jurídica a los funcionarios. Esta, fue previamente votada y aprobada en general, razón por la cual la comisión de Seguridad del Senado abrió un plazo de indicaciones que venció el viernes pasado.

    El proyecto nace como iniciativa para replicar y extender las garantías ya existentes en normas como la Ley Nain-Retamal.

