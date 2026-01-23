Comunidad Palestina de Chile reprocha “Consejo de Paz” de Trump: “Sienta un precedente peligroso para los pueblos que dependen del derecho internacional”

A través de una declaración pública difundida en redes sociales, la Comunidad Palestina de Chile manifestó su preocupación por la iniciativa “Consejo de Paz” lanzada este jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para trabajar en la resolución de los conflictos internacionales, entre ellos la guerra en Gaza.

“Si bien toda iniciativa que se presente bajo el lenguaje de la paz merece ser examinada con seriedad, advertimos que este tipo de propuestas se inscriben en una tendencia cada vez más alarmante: el progresivo debilitamiento del orden internacional basado en normas, el vaciamiento del multilateralismo y la relativización del derecho internacional como narco regulador de los conflictos entre Estados y pueblos”, señalan.

Asimismo, afirman: “Cuando la paz se plantea al margen de las Naciones Unidas, de sus resoluciones y de los principios fundamentales del derecho internacional, deja de ser una herramienta de justicia para transformarse en un ejercicio de poder”.

En esa línea, explican que “esta preocupación se ve profundamente agravada por la composición misma del denominado Consejo de Paz, que incluye a Benjamin Netanyahu, actualmente acusado por crímenes internacionales ante la Corte Penal Internacional. La sola incorporación de una persona imputada por crímenes de guerra y crimenes de lesa humanidad en una instancia que pretende erigirse como garante de la paz constituye una contradicción insalvable y un mensaje devastador para el sistema internacional de justicia”

“Resulta especialmente alarmante que, en un contexto marcado por graves violaciones a los derechos humanos, crímenes internacionales y un genocidio que el mundo presencia en tiempo real, se promuevan mecanismos que eluden responsabilidades, debilitan los sistemas de justicia internacional y desplazan el eje desde la justicia hacia acuerdos políticos desprovistos de obligaciones jurídicas claras”, reprochan.

“Este tipo de iniciativas no solo afecta al pueblo palestino, compromete la credibilidad del sistema internacional en su conjunto y sienta un precedente peligroso para todos los pueblos que dependen del derecho internacional como última línea de protección frente al abuso del poder”, aseguran.

Por último, en la declaración se lee: “Chile ha tenido históricamente una política exterior comprometida con el multilateralismo, la legalidad internacional y la defensa de los derechos humanos. Esperamos que ese compromiso se mantenga y se proyecte con coherencia frente a propuestas que, bajo el discurso de la paz, amenazan con debilitar el orden internacional que ha permitido, con todas sus limitaciones, resguardar a los pueblos frente a los crímenes más graves”.