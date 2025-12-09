Con aumento de frecuencia y pasaje gratuito: autoridades presentan plan de transporte para la segunda vuelta presidencial

Autoridades informaron del plan de transporte que se desarrollará durante la jornada electoral del próximo domingo 14 de diciembre, donde 2.696 servicios de transporte a nivel nacional serán especialmente gratuitos.

Quienes detallaron la planificación del día del balotaje fueron el ministro de Transportes y Telecomunicaciones (s), Jorge Daza, junto a la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, representantes de Metro y EFE.

Según relataron las autoridades, serán 2.696 servicios que estarán disponibles a nivel nacional, de esos 1.696 estarán disponibles en la página web de la División de Transporte Público Regional (DTPR) para su seguimiento -localización, disponibilidad- mientras que los otros 1.000 son los servicios “frecuentes y regulares” que tiene el servicio rural y de zonas aisladas.

En la Región Metropolitana, explicó Jorge Daza, tanto Red Movilidad como Metro de Santiago, realizarán un aumento de la frecuencia normal, el primero de un 85% y el segundo con un 30%.

“Esta frecuencia va a estar orientada principalmente a una hora punta que hemos determinado que va a ser entre las nueve y las catorce horas de este domingo”, informó Daza.

Mientras que, en Metro y también la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) adelantarán su horario de apertura, iniciando su jornada a las 7.00 horas. Además, se permitirá el ingreso de bicicletas en locales de votación, esto coordinado con el Ministerio de Defensa.

“Como hemos determinado en ocasiones anteriores, hemos dicho que estos 2.695 servicios son especialmente gratuitos. 1.696 de los cuales son diseñados especialmente para esta jornada y los otros 1.000 que son servicios habituales van a ser completamente gratuitos. Lo mismo que estamos en los servicios de EFE, Estación Central NOS y también el Metro de Santiago, que también operará con gratuidad estos días”, aclaró Daza.