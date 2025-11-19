Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

El Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron la expulsión de 69 personas extranjeras en un vuelo chárter con destino a Colombia y Perú.

El vuelo se efectuó el domingo 16 de noviembre, y de las expulsiones, 46 son de carácter administrativo y 23 son judiciales, por delitos como homicidio, violación, robo, contrabando y vulneraciones a la normativa migratoria.

El director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, informó que desde que asumió el gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha “expulsado a más de 4 mil personas extranjeras en 22 vuelos chárter y cientos de vuelos comerciales”.

En ese sentido, destacó que se ha logrado “fortalecer la normativa migratoria para hacer más eficientes los procedimientos que nos permitan, efectivamente, expulsar de nuestro país a aquellas personas extranjeras que cometen delitos”.

Sobre el procedimiento, la prefecto Polly Ureta Aburto, jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, detalló que 49 de los expulsados tienen nacionalidad colombiana y 20 peruana.

“Registraban expulsiones vigentes tanto judiciales como administrativas, estas últimas por los delitos de homicidio, violación, robo, contrabando, infracción a la ley de drogas, ley de armas, entre otros. Estas expulsiones son el resultado de las constantes fiscalizaciones que realizan los Departamentos y Secciones de Migraciones y Policía Internacional a lo largo de todo Chile”, indicó.

Desde el Ministerio del Interior destacaron que durante 2025, SERMIG y PDI han materializado 1.068 expulsiones desde el territorio nacional, 828 corresponden a expulsiones administrativas y 240 a judiciales.

Asimismo, recalcaron que de los vuelos chárter, regularmente se concretan expulsiones mediante vuelos comerciales.