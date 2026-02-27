SUSCRÍBETE
    Nacional

    Con masiva participación: Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (Clasi) impulsa la cooperación conjunta para enfrentar crimen organizado

    El encuentro fue organizado por el Ministerio de Seguridad Pública que ostenta la presidencia pro tempore del organismo financiado y apoyado por EL PAACTO 2.0.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Ministro Cordero encabezando la IV Cumbre Ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (Clasi).

    El Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (Clasi) celebró este jueves, en Santiago, la IV Cumbre Ministerial con el objetivo de reforzar la cooperación de la región en materia de seguridad, con especial énfasis en el desarrollo de operaciones conjuntas para enfrentar al crimen organizado en relación al tráfico de drogas, de armas y de personas.

    Al encuentro que fue organizado por el Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por el ministro Luis Cordero, asistieron representantes de 13 países distintos de América Latina, además de organismos internacionales como la Comunidad de Policías de América (Ameripol), incluyendo a la secretaría ejecutiva, la que asumió este mes el general director de Carabineros, Marcelo Araya; además de la presidencia de la misma, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, de la Policía Nacional de Colombia.

    También concurrió la Interpol, representada por su secretario general, Valdecy Urquiza.

    En la instancia se analizaron la implementación de los Planes de Acción Operativos en materia de tráfico de drogas, de armas y trata de personas, los que fueron puestos en marcha en marzo del año 2025.

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que “en la medida que vayamos conformando un frente común, será posible no solo combatir eficazmente las organizaciones criminales, sino también garantizar los derechos de las personas, el estado de derecho, la paz y la lealtad a la ley".

    Cordero sumó que “por sobre todas las cosas, protegemos la democracia, porque en la medida que tenemos sociedades pacíficas, tenemos también comunidades más cohesionadas, respetuosas de sus derechos y sobre todo de su destino común”.

    De acuerdo a un comunicado conjunto del Clasi junto a la cartera de Seguridad, detallaron que en la cita Chile presentó una síntesis de los trabajos y progresos que han llevado a cabo el último año, centrados especialmente en el avance del proceso de implementación institucional del organismo, la consolidación de su secretaría y el impulso a los Planes de Acción Operativos.

    El Ministerio de Seguridad Pública ostenta hasta marzo de 2026 la presidencia pro tempore del Clasi, que es un organismo que cuenta con apoyo y financiamiento América Latina y el Caribe para el reforzamiento institucional contra el crimen organizado transnacional, EL PACCTO 2.0, de la Unión Europea.

    Por lo mismo, en el encuentro se procedió a la ceremonia de traspaso de la presidencia pro tempore de manos del Ministerio de Seguridad a la entrante Presidencia de Bolivia, a través de su Ministerio de Gobierno.

    El director de EL PACCTO 2.0, Javier Samper, subrayó “la importancia de seguir avanzando en la cooperación regional, como la única forma efectiva de confrontar la amenaza del crimen organizado“.

    Más sobre:ClasiMinisterio de Seguridad PúblicaLuis CorderoAmeripolSeguridadCrimen organizado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

