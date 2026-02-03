SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    General Araya asume secretaría ejecutiva de AMERIPOL y ministro Cordero releva el rol de Chile en seguridad del continente

    El secretario de Estado, desde Bogotá, valoró el nombramiento del general director de Carabineros en el cargo. En la ocasión, destacó que el trabajo de las policías “es estructural para la estabilidad de nuestras democracias” y apuntó a la colaboración internacional para enfrentar el crimen organizado.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    El ministro de Seguridad, Luis Cordero, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, participó este lunes en la transmisión de mando de la secretaría ejecutiva de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), la que recaerá en el general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacando el trabajo de las policías en materia de seguridad como clave para garantizar la “estabilidad de nuestras democracias”.

    El nombramiento del general director Marcelo Araya se dio a conocer el diciembre pasado, durante la XV Cumbre de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL).

    Y esta jornada, en la instancia desarrollada en Bogotá, Colombia, el secretario de Estado resaltó la trascendencia del retorno de Chile a un espacio de liderazgo en AMERIPOL.

    El general Marcelo Araya en la cita realizada en Bogotá, Colombia. Foto: Carabineros.

    “Hay un compromiso que guía el trabajo de Chile en América y es disponer de un continente no solo más seguro, sino que especialmente un continente donde las personas puedan vivir tranquilas, desarrollar autónomamente sus proyectos de vida”, aseguró Cordero.

    En este sentido, abordó el avance del crimen organizado en la región, y subrayó que “la obtención de resultados en materia de su combate requiere inevitablemente de una cooperación internacional proactiva y eficaz”.

    Asimismo, Cordero expresó su confianza en el liderazgo que ejercerá Carabineros a la cabeza de AMERIPOL y resaltó que “la democracia y el Estado de Derecho depende en buena parte de la forma en que la comunidad policial trabaje conjuntamente”.

    Cordero agregó: “El trabajo en materia de seguridad pública entre los países de la región es estructural para garantizar la estabilidad de nuestras democracias”.

    AMERIPOL

    La Comunidad de Policías de América se conformó en 2007 como mecanismo de cooperación y fortalecimiento del trabajo policial en materias de formación, investigación criminal, prevención y lucha contra la delincuencia.

    Chile ejerció la primera presidencia del organismo entre 2007 y 2009.

    En la actualidad, AMERIPOL está conformada por 36 cuerpos policiales e instituciones homólogas de distintos países del continente.

    Carabineros de Chile es una de las instituciones fundadoras y posteriormente se integró la Policía de Investigaciones (PDI). Asimimso, desde septiembre de 2025 se incorporó la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) como organismo observador, con lo cual las tres policías chilenas forman parte de esta red.

