    Nacional

    Agresores integraban la pandilla “Tokyo Manji”: detalles de la fatal golpiza que sufrió Cristóbal Miranda

    El grupo de más de 15 sujetos mantenía un chat en Instagram, donde coordinaron el ataque a los hermanos Cristóbal y Vicente Miranda.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza
    Cristóbal Miranda. Foto: Redes sociales

    A través de mensajes en Instagram, Agustín Pablo Saavedra Opazo y Luciano Haroldo Gutiérrez Romero planificaron la brutal golpiza a Cristóbal Miranda, joven de 20 años, y a su hermano Vicente durante la celebración de año nuevo.

    El hecho ocurrió a las 3.30 horas del 1 de enero de 2026, donde Saavedra y Gutiérrez, junto a un grupo de sujetos no identificados, se acercaron a la víctima para increparlo en medio de una multitudinaria fiesta realizada en el local Espacio Marina, en la comuna de Talcahuano.

    Esto, según la hipótesis planteada por Fiscalía, por una rencilla anterior ocurrida dos semanas antes en un local de Concepción. Tras ese hecho, el grupo acusado habría anunciado previamente la agresión a través de publicaciones de Instagram.

    Fue a través de esa misma red social que Saavedra y Gutiérrez mantenían un grupo de mensajería de más de 15 personas, donde coordinaban el ataque que realizarían. “Tokyo Manji” era el nombre del chat, inspirado en una serie de animación japonesa que hace alusión a una pandilla.

    Dentro del grupo, las amenazas de los integrantes eran claras, según reveló el fiscal Juan Yáñez: mandaron fotografías de Cristóbal y su hermano Vicente con el mensaje “nos vamos a pitiar a los Miranda. Hoy quedan vegetales".

    El ataque se realizó, los agresores habrían obligado a la víctima a arrodillarse y pedir perdón. Tras su negativa, sufrió una brutal golpiza de parte de un número indeterminado de personas, quienes lo agredieron con golpes de pies y puños. A sus amigos y hermano los atacaron también, impidiendo que ayudaran a Cristóbal.

    Cerca de las 06.00 horas, el joven fue trasladado hasta la Clínica Biobío en Concepción. En el recinto, la víctima fue diagnosticada con un traumatismo encéfalo craneano (TEC) y se encontraba en riesgo vital. Sin embargo, falleció dos días después debido a las lesiones.

    Fiscalía detuvo a Saavedra y Gutiérrez, formalizándolos por el delito de homicidio calificado y solicitando prisión preventiva, medida que fue decretada el martes por el Juzgado de Garantía de Talcahuano, estimando que el crimen se cometió con alevosía y premeditación.

    Durante la audiencia de formalización, la magistrada Andrea Rodríguez ordenó el ingreso de ambos imputados a un recinto penitenciario, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación penal.

    Asimismo, el Ministerio Público no descartó la detención de más personas vinculadas al ataque.

    Madre de la víctima califica a agresores como la “jauría del Biobío”

    Consultada sobre los agresores, la madre de la víctima los catalogó como la ‘jauría del Biobío’. “Fue una planificación, fue un asesinato cruel causado por una jauría, la jauría del Biobío, así es como yo le llamo”, sostuvo en conversación con el matinal Tu Día de Canal 13.

    La madre explicó que conocía la rencilla anterior que tuvieron sus hijos con los agresores, y que ello fue “una estupidez, fue algo de la nada, no había un motivo”.

    En el Año Nuevo, Cristóbal no intentó nada; él fue atacado brutalmente. Por eso yo digo que es una jauría, porque cada uno tenía una función: el que planificó, los que estaban a cargo de golpear y los que estaban a cargo de retener a los amigos”, precisó.

    “A Vicente le iba a suceder lo mismo, pero gracias a Dios él tuvo fuerza para reaccionar. Si hubiésemos sabido la envergadura de esta jauría malvada, primero hubiesen tenido que pasar por mí y por mis hijos antes de llegar a mis hijos. Van a tener que pasar por encima de ambos para evitar la justicia. Yo sé que vamos a tener justicia”, sentenció la madre de Cristóbal.

