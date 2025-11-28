BLACK SALE $990
    Nacional

    Con peligro de derrumbe en casona: incendio en Santiago Centro afecta a tres cités y a cuatro locales comerciales

    Desde Bomberos informaron que se activó la tercera alarma por el siniestro, y se cuenta con la presencia de voluntario de máquinas de 15 compañías.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    Bomberos reportó el incendio estructural en una casa habitación ubicada en la calle San Pablo con General Baquedano, afectando a tres cités y a cuatro locales comerciales.

    El coronel Claudio Pavez de la Prefectura de Santiago Central informó que existe riesgo de propagación, además, del riesgo de derrumbe en una casona. Según relató, “a eso de las 12.30 de la tarde se produce este incendio que está a mi espalda que por el momento afecta a lo menos tres cités y cuatro locales comerciales”.

    “De forma muy rápida, personal de Carabineros procedió a la evacuación de a lo menos 30 personas que eran residentes de cites y también a los locatarios de los locales comerciales. Por el momento, y según ha informado el bombero, no mantenemos personas lesionadas”, añadió el uniformado.

    Mientras que, por parte de Bomberos informaron que se activó la tercera alarma por el siniestro, y se cuenta con la presencia de voluntario de máquinas de 15 compañías.

    “Esta emergencia ha derivado servicios especializados por parte de Carabineros, de control público, personal de tránsito, están debidamente señalizados los desvíos porque es un incendio de magnitud que todavía está trabajando por parte del bombero. Se mantiene circunscrito, pero tampoco se descarta que se pueda propagar a otros inmuebles”, explicó el coronel Pavez.

    Desde Transporte Informa, señalaron que el tránsito está suspendido en San Pablo con General Baquedano, debido a procedimiento de Bomberos.

