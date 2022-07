Con pirotecnia de “bajo ruido”: Viña del Mar echa pie atrás y sí tendrá fuegos artificiales para Año Nuevo

Este martes 26 de julio la municipalidad de Viña del Mar publicó una licitación en el portal Mercado Público para el “Suministro, provisión y ejecución de show Año Nuevo en el mar” para dar inicio al 2023, “mediante fuegos artificiales acompañados de luces y/o láseres y/o drones” con un pago asociado de $450 millones. La oferta apunta, eso sí, a una “pirotecnia de bajo ruido”.

La publicación deja sin efecto lo informado por la misma alcaldía el 30 de diciembre del año pasado, cuando vía Twitter señaló que el espectáculo pirotécnico de esa noche sería el último: “Estamos explorando nuevas alternativas de celebración, este es el último año de fuegos artificiales en Viña”, dijo en aquella oportunidad del municipio.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD) también se preguntaba: “¿Es adecuado, es coherente con nuestro medio ambiente, con el cuidado de las personas que tienen TEA, con los animales de compañía que sufren por este tipo de espectáculos? Es algo que hoy día estamos ponderando como institucionalidad y esperamos, desde ya, ponernos a trabajar para que el próximo año podamos ofertar un espectáculo de Año Nuevo de vanguardia (…) y que tenga menos externalidades como la que significa hoy día un disparo de artefactos artificiales y pirotécnicos”.

En esta oportunidad, las bases administrativas y técnicas de la licitación plantea que el show -que se realiza desde el 2004 en la comuna- se lleve a cabo en los sectores de Caleta Abarca, Muelle Vergara y Reñaca bajo, y tenga una duración de entre 14 y 18 minutos.

A su vez, establece cuatro requisitos: Que los explosivos u otros elementos a utilizar sean fabricados permitiendo generar mínima cantidad de residuos; incorporar un silenciador para no “superar la normativa vigente de ruidos en cuanto a generación de decibeles”; el “cuidado y protección del medio ambiente”; y que el evento logre “igualar a los más altos estándares de excelencia utilizados tradicionalmente en los mejores espectáculos a nivel mundial”.

Y las ofertas que incluyan drones, deberán considerar realizar el show bajo las siguientes temáticas: “Cuidado del medio ambiente, diversidad, no discriminación, erradicación de la violencia (...) incorporando frases, figuras o cualquier elemento acordado previamente”.

Respecto del uso de luces o láser, se plantea su proyección en edificios emblemáticos, “para que puedan ser observados por la mayor cantidad de personas posibles”, en los sectores dispuestos para la realización del espectáculo.

Viña se suma a Valparaíso y Concón lo someterá a consulta

El 15 de julio pasado el municipio de Valparaíso también publicó una licitación para el “Suministro, provisión de material pirotécnico y ejecución espectáculo de fuegos de artificio Año Nuevo en el mar, períodos 2022, 2023 y 2024″, con un pago de $300 millones anuales.

La oferta propone que el espectáculo en la Ciudad Puerto se realice en las bahías de Valparaíso y Laguna Verde y cumpla con la normativa medioambiental vigente en Chile, “considerando el uso de elementos o tecnologías que permitan minimizar los efectos del sonido en mascotas y personas con TEA”, se lee en las bases técnicas.

Consultado sobre la realización del evento, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, dijo a La Tercera que “durante el mes de agosto vamos a tomar la decisión sobre cuál será el espectáculo que llevaremos adelante. En este sentido, ya hemos tenido conversaciones con la alcaldesa de Viña del Mar, para conocer su propuesta alternativa y ver si nosotros también podemos generar una fórmula que nos permita realizar una actividad de Año Nuevo innovadora y que sea amigable con el medioambiente”.

Para ello, el municipio realizará una consulta ciudadana no vinculante, “para conocer la opinión de la comunidad respecto a estos temas” dijo el jefe comunal.

El municipio también está buscando “shows alternativos con luces, drones o fuegos artificiales de bajo impacto de ruido” agregó. El 1 de enero pasado, Concón fue la única de las tres comunas que no lanzó pirotecnia.

Anterior organizador: “Queremos participar, pero está difícil”

Jorge Cayuman, gerente de la empresa Pirotecnia Spa que ha realizado el show desde 1985 en la zona, dijo respecto de la oferta de Valparaíso que “queremos participar, pero está difícil porque las solicitudes están hechas para empresas internacionales, más que nacionales (...) porque piden experiencia acreditada de cinco años continuos, y acá en Chile tuvimos una pandemia de dos años. Ahí quedamos cojas las empresas nacionales. En Europa hubo pandemia, pero no se cerró tanto como Chile”.

Respecto a la licitación de Viña del Mar, Cayuman comenta que “me pareció bien (...) lo único es que no sé si el presupuesto aguantará para drones, luces, pirotecnia. Es mucho más caro hacer luces, pirotecnia y láser que drones, porque se comen todo el presupuesto. Necesitas cubrir ocho kilómetros y no un estadio (...) con 200 drones no alcanza. Por lo menos necesitas 1.500 drones, y cada arriendo de dron sale $ 1 millón. Hay una sola empresa en Chile que tiene los drones, así que es raro”.

Aunque la propuesta viñamarina indica que el evento puede considerar uno y/u otro elemento, “al final lo evalúa, le da un puntaje. Las empresas que no presentan todos los elementos van quedando fuera por puntaje”, explica el directivo y agrega que “vamos a trabajar para presentar una oferta renovada, con un show grande y de calidad”.