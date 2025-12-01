BLACK SALE $990
    Nacional

    Con récord de inscritos y advertencias sobre brechas informativas del proceso arranca la rendición de la PAES

    Son más de 300 mil las personas que se anotaron para dar la Prueba de Acceso a la Educación Superior, aunque, según algunos expertos, muchos de esos inscritos mantienen severos problemas de desinformación sobre el proceso y su futuro.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ ATON CHILE

    A partir de las 12 horas de este lunes, miles de personas tendrán la oportunidad de hacer el reconocimiento de la sala donde posteriormente rendirán alguno de los exámenes que componen la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

    El primero de ellos será Competencia Matemática 2, este mismo lunes, a las 15 horas. El martes, en tanto, se dan Competencia Lectora (9 horas) y Ciencias (15 horas), mientras que el miércoles es el turno de Competencia Matemática 1 (9 horas) e Historia y Ciencias Sociales (15 horas).

    La actual PAES tiene un récord de inscritos: 300.613, aunque para la Admisión 2026 la cifra asciende a 308.409 personas, considerando a quienes también rindieron la prueba de Invierno 2025.

    De ellos, 159.299 son mujeres, 141.310 hombres y 4 se identifican como no binarios. Además, 158.572 son estudiantes de colegios particulares subvencionados, 108.185 de públicos y 32.642 de particulares pagados. Hay poco más de 1.000 cuya dependencia no se sabe.

    La Región Metropolitana es la que aporta la mayor cantidad de inscritos, con 117.408. Luego aparecen la de Valparaíso (30.683) y la de Biobío (27.553). Aysén, por el contrario, es la que menos inscritos tiene, con 1.789.

    En tal sentido, al analizar la participación respecto al año anterior de los inscritos actuales, se observa que el grueso -255.884- no participó en la Admisión 2025. Por el contrario, 52.525 personas participaron en el proceso pasado y dentro de este último grupo hay 19.634 postulantes que estarán rindiendo ambas pruebas -Invierno y Regular- en la Admisión 2026, por lo que esta será al menos su tercera rendición.

    Competencia Lectora es la prueba con más inscritos, con 296.049, M1 tiene 295.622, Ciencias 230.010, Historia y Ciencias Sociales 196.608, y M2 163.851.

    <b>Prueba </b><b>Duración </b><b>Cantidad de preguntas </b>
    Electiva de Ciencias 2 horas y 40 minutos 80 preguntas(54 del módulo común
     y 26 del módulo electivo)
    Electiva de Historia y Ciencias Sociales 2 horas 65 preguntas
    Competencia Lectora 2 horas y 30 minutos 65 preguntas
    Competencia Matemática 1 2 horas y 20 minutos 65 preguntas
    Competencia Matemática 2 2 horas y 20 minutos 55 preguntas

    Todos ellos aguardarán sus resultados hasta las 8 de la mañana del lunes 5 de enero. Una hora más tarde (9.00) comenzará el período de postulación centralizada, el que se mantendrá abierto hasta las 13 horas del jueves 8 de enero. Los resultados de ese proceso se publicarán el mediodía del 19 de enero, y al día siguiente y hasta el 22 de enero será el proceso de matrícula de los convocados para el primer período.

    Para esta PAES Regular se integraron dos sedes nuevas, en dos regiones del país: Bulnes en Ñuble y Cunco en La Araucanía. Así, serán 203 las sedes, con más de 800 locales de rendición, incluyendo establecimientos educacionales, centros del Servicio Mejor Niñez y centros penitenciarios.

    ¿Y qué esperar de la prueba que arranca este lunes?

    “En 2024 observamos un leve aumento en los puntajes de corte en carreras STEM -especialmente ingeniería y ciencias-, mientras que humanidades y educación mostraron estabilidad o ligera baja. Todo indica que este comportamiento podría mantenerse”, señala Mónica Espina, subdirectora docente del Preuniversitario UC.

    Por el contrario, las pedagogías siguen enfrentando un desafío en número de postulantes, aunque Espina no descarta un repunte impulsado por incentivos estatales.

    Y en específico sobre las pruebas, Gonzalo Gonzáles, jefe del Departamento de Lenguaje del Preuniversitario Pedro de Valdivia, asevera que en Competencia Lectora debería darse una prueba con un grado de dificultad “un poco superior a la rendida en el período de invierno 2025″, con siete textos, pero cada uno de mayor extensión que los de la prueba rendida en diciembre de 2024. “Es esperable que la dificultad esté centrada en la densidad de los textos más que en las preguntas”, ahonda, sumando que las tareas lectoras en general “ya están bien definidas, pero las de nivel superior, asociadas a la habilidad de evaluar, podrían aumentar la sensación de dificultad a nivel general por el escaso trabajo que en general se hace a partir de fuentes académicas”.

    En el caso de Matemáticas, Edmundo Concha, jefe del Departamento de Matemáticas del mismo preuniversitario, señala que se espera que M1 mantenga su enfoque en la evaluación de competencias y habilidades. “Que siga promoviendo habilidades matemáticas y preguntas contextualizadas, es decir, en escenarios de la vida común”, asegura, sumando que la proyección es que se siga con una diferenciación clara entre M1 y M2, simplificando algunos ejes temáticos en M1 y con una tendencia inversa en M2.

    Desinformación

    El tema es que, mientras los estudiantes están a un paso de rendir las diversas pruebas, hay un problema de desinformación severo sobre cómo funciona realmente el proceso de admisión y los beneficios estudiantiles.

    Según la 3ª Encuesta “Estudiantes y Acceso a la Educación Superior”, realizada por Formando Chile a 2.373 estudiantes de tercero y cuarto medio de alto índice de vulnerabilidad de las regiones Metropolitana, Biobío y La Araucanía, aún persisten brechas significativas de información.

    Dicho trabajo de campo pesquisó que el 70% de los encuestados no conoce el puntaje mínimo de postulación, el 55% no sabe qué es el ranking, 46% no sabe qué es un puntaje ponderado, 44% qué es un puntaje de corte y 38% no sabe qué es el NEM (Notas de Enseñanza Media).

    “La falta de información oportuna y pertinente continúa siendo uno de los principales obstáculos para la toma de decisiones informadas. Sus consecuencias -como la frustración, la pérdida de oportunidades o la desmotivación- impactan directamente en el acceso equitativo a la educación superior”, explica Pablo Hormazábal, director ejecutivo de Formando Chile, quien agrega que el principal desafío no está solo en preparar la prueba, sino en orientar a los jóvenes para interpretar sus resultados y postular informadamente.

    En tal sentido, el experto advierte que muchos jóvenes descartan carreras, instituciones o beneficios por miedo o por información incorrecta.

