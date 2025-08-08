SUSCRÍBETE
Nacional

Con varios carabineros heridos y un detenido culmina persecución que se extendió por varias comunas de la capital

El seguimiento comenzó en la comuna de Lo Espejo y se extendió hasta Quilicura.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Con cinco carabineros lesionados y un sujeto detenido terminó una persecución policial que se produjo en horas de la madrugada por varias de las comunas de la Región Metropolitana.

El seguimiento se produjo en horas de la noche, y según detalló el capitán de Carabineros, Luis Cofré, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Rinconada, “resulta una persona lesionada, la cual choca su vehículo contra las barreras de contención ubicadas en dicha autopista, y así mismo vehículos policiales dañados producto del mismo seguimiento”.

“Este seguimiento comienza en la comuna de Lo Espejo y finaliza, como ya le indiqué, en la comuna de Quilicura, pasando también por la comuna de Pudahuel, y con apoyo de la Prefectura Aero policial durante su desplazamiento”, señaló.

Según agregó, “en primera instancia se manejaría un número de 5 funcionarios aproximadamente, los cuales resultan con lesiones de diversas categorías, producto del seguimiento”.

Por otro lado, en cuanto al sujeto aprendido, el funcionario policial apuntó que “se encuentra siendo evaluado con un estado de salud reservado por parte de los facultativos médicos en estos momentos”.

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

“Ojalá que los mineros ganen más y enchulen a la vieja si quieren”: los cuestionados dichos de Parisi en foro sobre minería

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

