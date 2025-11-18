Conaf cierra circuito Macizo Paine para facilitar búsqueda de turistas extraviados

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) Magallanes anunció esta tarde el cierre del circuito de montaña Macizo Paine. Esto, para facilitar las labores de búsqueda y rescate de las personas que se encuentran extraviadas al interior del Parque Nacional Torres del Paine desde ayer lunes.

La decisión fue tomada tras realizarse una sesión del Cogrid comunal durante esta mañana en las dependencias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres regional (Senapred), y en donde se reunieron autoridades regionales y servicios públicos vinculados a situaciones de emergencia.

Hasta el momento, de acuerdo a la información oficial, hay 2 personas fallecidas, de nacionalidad extranjera, quienes ingresaron juntos al parque nacional, y 7 personas extraviadas.

Según detalla Conaf, como parte del operativo de búsqueda y rescate se han desplegado 24 personas, quienes realizan labores de búsqueda: 8 funcionarios de carabineros (GOPE y Rescate), 8 del Ejército, 4 de Socorro Andino y 4 funcionarios de Conaf.

Según se indica, el circuito de montaña “W” y el sendero Base Torres permanecen abiertos, pero con recomendaciones de exigencia de guías habilitados e implementación adecuada.