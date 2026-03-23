Conaf registra que este lunes no existen incendios forestales en combate tras el control de dos siniestros en Rapa Nui

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que, tras pasar el verano, este lunes es el primer día en semanas que registraron que no existen incendios forestales en combate. Esto luego de que se extinguieran los dos siniestros que se desarrollaban en Rapa Nui y se controlaran siniestros en Biobío y Valparaíso.

Durante la temporada de 2025-2026, ha existido más de 4.500 incendios forestales, que han afectado a más de 79.000 hectáreas. Esto, en comparación con el periodo anterior (2024-2025), representa un 20% menos de incendios y un 8% menos de superficie afectada.

Tras los siniestros extinguidos en Rapa Nui, que afectaron más de 20 hectáreas de terreno agrícola, se combatieron dos incendios en Biobío y Valparaíso que Conaf controló en menos de una hora.

En este último periodo, fue la Región de La Araucanía la más afectada en términos de números de siniestros, presentando 913. Sin embargo, en hectáreas quemadas, es el Biobío con 33.208 de superficie.

Actualmente, en números totales, Conaf señala que se han producido 4.588 incendios en el país, mientras que en superficie son 79.130 hectáreas afectadas.