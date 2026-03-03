SUSCRÍBETE
    Nacional

    Concejales de Ñuñoa solicitarán destitución del administrador municipal tras incumplir pena por conducir ebrio

    Los ediles de oposición pedirán una sesión extraordinaria para remover a Tomás Fuentes. Para tener éxito se necesita el apoyo de 2/3 del concejo municipal. Todo se basará en que el funcionario de confianza del alcalde Sebastián Sichel, según el artículo 64 de la ley de Bases Generales del Estado, cayó en causal de destitución por no informar la pena en su contra.

    Por 
    Juan Manuel Ojeda
     
    Sofía Álvarez

    Este miércoles un grupo de concejales de la Municipalidad de Ñuñoa ingresará a la oficina de partes una solicitud para pedir sesión extraordinaria y someter a votación del concejo municipal la destitución del administrador municipal, Tomás Fuentes (RN).

    Esta arremetida de los concejales de oposición al alcalde Sebastián Sichel se activó luego de que este medio diera a conocer que Fuentes -un funcionario de alto rango y mano derecha del jefe comunal- fue condenado en marzo de 2025 por conducir en estado de ebriedad.

    Su sentencia, que quedó firme y ejecutoriada el 31 de marzo del año pasado, incluyó la suspensión de su cargo u oficio público por 41 días. Sin embargo, Fuentes nunca fue suspendido de sus funciones y desde marzo del año pasado hasta la fecha ha recibido su remuneración íntegra de forma continua.

    A la derecha, el administrador municipal Tomás Fuentes.

    El problema es que Fuentes nunca cumplió con la obligación legal que le impone el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Dicha norma establece que “las inhabilidades sobrevinientes deberán ser declaradas por el funcionario afectado a su superior jerárquico dentro de los diez días siguientes” de haber sido condenado por crimen o simple delito. Es decir, Fuentes debió haber notificado en las primeras dos semanas de abril su condena para que así aplicara la suspensión de su cargo.

    El problema, según reconoció Fuentes a este medio, es que nunca realizó dicha notificación a Sichel, quien es su superior jerárquico. Por eso solo luego de las consultas realizadas por La Tercera dijo que “este martes serán restituidos los fondos de los 41 días de remuneraciones”.

    El asunto se vuelve aún más complejo ya que el inciso final del mismo artículo 64 establece que “el incumplimiento de cualquiera de estas normas será sancionado con la medida disciplinaria de destitución del infractor”. Eso es justamente lo que harán valer los concejales con su solicitud.

    Para que la medida tenga efecto se requiere el voto favorable de 2/3 del concejo municipal. En Ñuñoa este órgano está integrado por 10 ediles, por lo que se necesitaría el voto favorable de al menos siete concejales.

    Está por verse si en el quórum se cuenta a Sichel. En esto hay una pugna jurisprudencial. Mientras la Corte Suprema ha fallado asegurando que en el quórum no se puede contar al alcalde, la Contraloría ha dictaminado que sí se debe considerar.

    El juicio de los concejales

    La concejala Alejandra Valle (PC) afirma que la situación le parece de “la más alta” gravedad: “El administrador municipal es un cargo de confianza del alcalde que tiene implicancias directas en el buen vivir de la comunidad de Ñuñoa. Él lleva las riendas del funcionamiento estructural del municipio. Por lo que esa persona no puede ser alguien que tenga una falta a la probidad tan grave, como es el delito de incumplir un fallo de la corte”.

    Valle agrega que “esta defraudación a la fe pública, a la confianza del alcalde y de toda la comuna, no se subsana con devolver la plata”.

    El concejal del FA Andrés Argandoña también coincide en que el asunto “es de extrema gravedad”. Para Argandoña, “respetar la ley es algo básico de lo que hay que partir y en este caso eso no pasó y eso es algo que tenemos que investigar”.

    El concejal además agrega que Fuentes tiene un historial de otros asuntos que manchan su desempeño: “El administrador ya tiene varios otros temas por lo que está siendo investigado. Tiene un sumario instruido por la Contraloría por conflicto de interés en el caso de una empresa de publicidad con la que él tenía vínculos anteriores. Entonces lógicamente como concejales estamos evaluando todas las acciones pertinentes y las vamos a comunicar cuando sea adecuado”.

    La concejala Maite Descouvieres (PS) comenta que Fuentes “está absolutamente incumpliendo la ley y además con un peso moral importante”. Por eso dice que no descarta la solicitud de destitución y reconoce que está en estudio: “A la luz de los hechos, están las condiciones para hacerse una destitución”.

    Fuentes del municipio comentan que los concejales oficialistas de RN, UDI y Partido Republicano no se cierran a discutir la posible destitución de Fuentes.

    Así lo admite el concejal Carlos Vega (republicano). “No es que yo descarte destituir al administrador municipal, pero todo esto ha sido muy repentino, nos enteramos por la prensa, no tenemos todos los detalles. Yo creo que el mismo administrador, quizás, debería dar un paso al costado en vez de que nosotros tengamos que andar haciendo este tema de la destitución”.

    Por su parte, el concejal Nicolás Saldivia (UDI) difiere de sus compañeros de concejo y respaldó a Fuentes. “Lamento mucho que su tremenda gestión y entrega a la comunidad sea empañada por algunos concejales con fines políticos”, comentó el edil.

