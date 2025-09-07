SUSCRÍBETE
Nacional

Condenan a 17 años a sujeto que abusó a los dos hijos de su pareja en Iquique

De acuerdo al fiscal José Rivera, los hechos fueron cometidos entre los años 2011 y 2017, cuando las víctimas solo tenían entre 5 y 8 años.

María José Halabi 
María José Halabi
(Foto referencial / Aton)

Este domingo la Fiscalía de Iquique logró condenar a 17 años de presidio a un sujeto chileno acusado de violar durante varios años a los dos hijos de quien era su pareja en la región de Tarapacá.

El fiscal de delitos sexuales, José Rivera, informó que “el chileno de 43 años de edad fue condenado como autor de dos delitos reiterados de violación de menor de 14 años y un delito de abuso sexual infantil”.

“Los hechos fueron cometidos en distintos domicilios de la ciudad de Iquique y Alto Hospicio entre los años 2011 y 2017. Esto afectó a los dos hijos varones de la persona que era conviviente del imputado”, señaló.

Agregó que “durante el desarrollo de este juicio, el Ministerio Público logró acreditar que el imputado cometió estos hechos, los cuales eran perpetrados cuando la madre de los menores no se encontraba con ellos en el domicilio”.

“Para ello, rendimos pruebas testimoniales, documental y fundamentalmente, pericial. Esto gracias a los peritos psicólogos del Servicio Médico Legal de Iquique. Esto nos permitió acreditar que existía daño emocional en las víctimas a raíz de los hechos”, sumó.

De acuerdo al fiscal, uno de los niños tenía 5 años al inicio de los delitos y el otro solamente 8 años.

En el juicio la Fiscalía presentó los testimonios de ambos niños que detallaron cómo ocurrieron los hechos. También declaró la madre, quien explicó que en 2023, cuando ya no era pareja del acusado, se enteró de lo sucedido y denunció antes las autoridades.

