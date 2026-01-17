Condenan a cuatro imputados por robo con homicidio de agricultores en Malloa registrado en 2024

Este sábado el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Rancagua condenó a cuatro imputado por robo con homicidio de dos agricultores en enero de 2024 en la Ruta 66, también conocida como “Ruta de la Fruta”.

La sentencia definitiva se leerá el próximo martes 27 de enero , exactamente a dos años del crimen.

El Ministerio Público pidió presiduo perpetuo para los cuatro individuos y cinco años de prisión por el delito de receptación de vehículo motorizado y otros cinco años por porte de arma de fuego con número de serie borrado.

Las víctimas eran dos agricultores de tomates que habían ido a vender sus productos a la feria de Lo Valledor en Santiago el día previo a su homicidio.

Durante su retorno fueron interceptados por un vehículo y fueron amenazados con armas de fuego por las personas a bordo, quienes dispararon y robaron sus mochilas con dinero.

Además, el hijo de uno de los fallecidos, quien también iba con ellos, terminó con heridas de gravedad por dos disparos recibidos.

Los victimarios se dieron a la fuga y posteriormente fueron perseguidos por Carabineros y detenidos a la altura de Buin.

De acuerdo con el tribunal, los hechos fueron acreditados gracias al testimonio de la víctima sobreviviente, otros testigos que se encontraban vendiendo hortalizas cerca del sitio del suceso, más las declaraciones de funcionarios de Carabineros y Policía de Investigaciones que acudieron al lugar.

Los imputados se encontraban en prisión preventiva desde fines de enero del 2024 en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago.