    Nacional

    Detienen a recolector de basura que disparó en contra de una persona en Curicó

    El trabajador habría disparado en al menos tres ocasiones a una persona en plena vía pública, la que fue ingresada al Hospital Provincial de Curicó en riesgo vital. Será formalizado este domingo.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Un recolector de basura en Curicó, Región del Maule, resultó detenido por Carabineros la mañana de este sábado luego de disparar en contra de un sujeto en plena vía pública.

    El hecho se habría producido en el sector Vaticano de la mencionada ciudad. La víctima fue encontrada con tres impactos de bala en su cuerpo, según detallaron desde Carabineros.

    “Al efectuar diligencias, levantamiento de cámara, empadronamiento de testigos, se logró determinar que el autor del hecho habría sido un trabajador de una empresa recolectora de basura, el cual se movilizaba en un camión recolector”, detalló sobre el hecho el teniente Manuel Gaete, de la Prefectura Curicó de Carabineros.

    Según relató Gaete, el imputado habría sido detenido alrededor de las 9:40 de la mañana en su domicilio. Carabineros incautó el arma que habría sido usada para el ataque y otras especies que serían parte de la investigación.

    Desde la Fiscalía del Maule dispusieron que el sujeto pasara a control de detención durante la jornada del domingo para la formalización de cargos.

    Respecto a la víctima, VLN Radio señaló que se encontraría internada en el Hospital Provincial de Curicó en riesgo vital. Habría sido herida en la cabeza, cuello y espalda según su reporte.

    Municipio condena situación

    Durante la tarde del sábado, el municipio de Curicó se refirió a los hechos a través de un comunicado público compartido en sus redes sociales.

    La Municipalidad de Curicó, a través de su alcalde, condena enérgicamente cualquier tipo de agresión o delito, reiterando su compromiso con la seguridad de la comunidad”, comenzaron señalando en su declaración.

    Además de enfatizar la importancia que el Ministerio Público realice la investigación correspondiente para esclarecer los hechos, también compartieron mayores antecedentes sobre la empresa que prestaba servicios de retiro de desechos.

    “El personal que se desempeña en los camiones de retiro de residuos domiciliarios pertenece a la empresa Dimensión, entidad externa que presta servicios al Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Curicó”, detallaron.

    En ese sentido, desde la municipalidad se pusieron a disposición del Ministerio Público para esclarecer todas las circunstancias.

    “Además, hemos solicitado a la empresa el retiro del servicio de los trabajadores involucrados en los hechos y conjuntamente hemos ordenando iniciar un procedimiento de revisión del contrato y posibles aplicaciones de sanciones, toda vez que no es tolerable que trabajadores de empresas contratistas del municipio porten armas e incurran en hechos como los que hemos tomado conocimiento”, concluyeron al respecto.

    Lee también:

