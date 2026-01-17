Conductor en estado de ebriedad choca contra vehículo de Carabineros en Ercilla

Un conductor en estado de ebriedad chocó a un vehículo de Control de Orden Público de Carabineros que se encontraba realizando labores preventivas en la pasarela Placilla en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía, durante la noche de este viernes.

Según informó el comandante Ricardo Sepúlveda de la Prefectura Malleco, la camioneta se incendió después de chocar el vehículo policial por la parte posterior, generándole daños al automóvil.

Los ocupantes de la camioneta fueron atendidos por equipo del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y el conductor quedó detenido por conducir en estado de ebriedad .

Desde la institución señalaron que no se registraron carabineros lesionados producto del incidente.