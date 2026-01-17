SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Accidente de tránsito en Cerro Navia deja una persona fallecida y otra herida

    El vehículo impactó contra un árbol, por causas que todavía son materia de investigación.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un fallecido y una persona herida dejó un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este sábado en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana.

    De acuerdo con información preliminar, el vehículo se desplazaba de sur a norte cuando, por razones que están siendo investigadas, el conductor perdió el control del móvil e impactó contra un árbol. Producto del choque, una de las personas que iba en el automóvil murió en el lugar.

    Al respecto, el capitán Nicolás Vladimiro, de la 45ª Comisaría Cerro Navia, señaló que “se están tomando todos los antecedentes y empadronando testigos con el propósito de poner esta información en conocimiento del Ministerio Público”.

    En tanto, informó que un segundo involucrado en el accidente, fue trasladado hasta el Hospital Félix Bulnes con lesiones que se mantienen en carácter reservado.

    Cabe señalar que las víctimas corresponden a dos hombres que, hasta el momento, no han sido identificados.

    Más sobre:Cerro NaviaAccidente de tránsitoCarabinerosChoqueRegión MetropolitanaFallecido

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a mujer por homicidio de su expareja en El Bosque

    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”

    Casen 2024: la clase media aumenta en Chile y llega a representar casi la mitad de la población

    El crítico informe sobre la negociación ramal que encargó la Sofofa

    Los días decisivos para la concesión de Enel

    Los chilenos ya no viajan tanto a Argentina como antes

    Lo más leído

    1.
    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    2.
    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    3.
    El complejo camino judicial para que Amparo Noguera pueda recuperar el dinero tras ser víctima de estafa

    El complejo camino judicial para que Amparo Noguera pueda recuperar el dinero tras ser víctima de estafa

    4.
    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio: hubo una persona detenida por encender barricadas

    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio: hubo una persona detenida por encender barricadas

    5.
    Humo de incendios en la Patagonia alcanza la Antártica y amenaza con la pérdida de millones de toneladas de hielo

    Humo de incendios en la Patagonia alcanza la Antártica y amenaza con la pérdida de millones de toneladas de hielo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Burnley por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Burnley por la Premier League

    Temblor hoy, sábado 17 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 17 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Levante en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Levante en TV y streaming

    Detienen a mujer por homicidio de su expareja en El Bosque
    Chile

    Detienen a mujer por homicidio de su expareja en El Bosque

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Burnley por la Premier League

    Temblor hoy, sábado 17 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”
    Negocios

    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”

    Casen 2024: la clase media aumenta en Chile y llega a representar casi la mitad de la población

    El crítico informe sobre la negociación ramal que encargó la Sofofa

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”
    Tendencias

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Joaquín Niemann blinda a la liga árabe en la disputa con el PGA Tour: “Soy un fiel creyente del LIV Golf”
    El Deportivo

    Joaquín Niemann blinda a la liga árabe en la disputa con el PGA Tour: “Soy un fiel creyente del LIV Golf”

    La reinvención de Coquimbo Unido tras su glorioso 2025

    Entrevista con Juan Pablo Pareja: “Tener el Claro Arena es una ventaja competitiva que esperamos sostener”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Hesse Kassel, la banda que florece en el rock chileno: “Es como una rosa con espinas; es bello, pero igual es crudo”
    Cultura y entretención

    Hesse Kassel, la banda que florece en el rock chileno: “Es como una rosa con espinas; es bello, pero igual es crudo”

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones

    Manuel Silva Acevedo: el premio nacional de Literatura que no encuentra dónde publicar

    ¿Anexión inminente? Lo que busca Trump con el control de Groenlandia
    Mundo

    ¿Anexión inminente? Lo que busca Trump con el control de Groenlandia

    El regreso de Trump a la Casa Blanca: el año que cambió al mundo

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha