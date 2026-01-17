Accidente de tránsito en Cerro Navia deja una persona fallecida y otra herida

Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago.

Un fallecido y una persona herida dejó un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este sábado en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo se desplazaba de sur a norte cuando, por razones que están siendo investigadas, el conductor perdió el control del móvil e impactó contra un árbol. Producto del choque, una de las personas que iba en el automóvil murió en el lugar.

Al respecto, el capitán Nicolás Vladimiro, de la 45ª Comisaría Cerro Navia, señaló que “se están tomando todos los antecedentes y empadronando testigos con el propósito de poner esta información en conocimiento del Ministerio Público”.

En tanto, informó que un segundo involucrado en el accidente, fue trasladado hasta el Hospital Félix Bulnes con lesiones que se mantienen en carácter reservado.

Cabe señalar que las víctimas corresponden a dos hombres que, hasta el momento, no han sido identificados.