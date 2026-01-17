SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    La medida adoptada por Senapred mantendrá a 5 regiones del centro y sur del país bajo observación, ante el riesgo que significan las altas temperaturas en el desarrollo de incendios forestales.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El calor se ha vuelto foco de preocupación para las autoridades, debido al pronóstico de temperaturas extremas que enfrenta la zona central del país para este fin de semana.

    Lo anterior motivó que desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se emitieran esta tarde alertas rojas por “calor extremo” para las regiones de Ñuble y del Biobío, las que se suman a otras declaradas previamente para las regiones Metropolitana, de O’Higgins y del Maule.

    En el caso de Ñuble, con capital regional en la ciudad de Chillán, habrá altas temperaturas extremas en las zonas de la cordillera de la costa, el valle y la precordillera, entre el domingo 18 y el lunes 19. Las máximas podrían, así, oscilar entre los 34 °C y los 37 °C.

    De acuerdo con la Dirección Meteorológica, la ciudad de Chillán presentará una máxima de 37 °C este domingo.

    En tanto, para el martes de la próxima semana existe un pronóstico de altas temperaturas, con máximas entre 30 °C y 34 °C, en los mismos sectores.

    La alerta roja estará vigente desde esta jornada y hasta que las condiciones lo ameriten.

    Calor extremo en el Biobío

    En la Región del Biobío, el pronóstico obligó a cancelar una alerta amarilla declarada previamente y cambiarla por alerta roja.

    En la zona, la alerta informa que el calor extremo ocurrirá desde este sábado hasta el lunes 19.

    En similares condiciones a Ñuble, las zonas que se verán afectadas son la cordillera de la costa, valle y precordillera, con temperaturas que irán entre los 34 °C y 37 °C.

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en su último pronóstico publica que el domingo y lunes en la ciudad de Los Ángeles se esperan 37 °C, mientras que el martes llegaría a 33 °C.

    “Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento”, agrega Senapred.

    Más sobre:Calor extremoaltas temperaturasSenapredRegión de ÑubleRegión del BiiobíoOla de calor

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei

    Trump nombra a los miembros de su “junta de paz” para Gaza: entre ellos Tony Blair y Marco Rubio

    Trump elogia a Machado y justifica por qué no la apoyó para suceder a Maduro: “¿Recuerdan un lugar llamado Irak?”

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora

    Lo más leído

    1.
    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    2.
    Alumnos de colegios particulares tienen siete veces más probabilidades de ubicarse en el 10% de mejores puntajes PAES

    Alumnos de colegios particulares tienen siete veces más probabilidades de ubicarse en el 10% de mejores puntajes PAES

    3.
    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    4.
    Fiscalía entrega detalles del caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    Fiscalía entrega detalles del caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    5.
    Tras nueve meses de interinato: Presidente Boric nombra a nuevo director de Parquemet

    Tras nueve meses de interinato: Presidente Boric nombra a nuevo director de Parquemet

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana
    Chile

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora

    El martes y en horario prime: avanzan preparativos para la presentación del gabinete de José Antonio Kast

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia
    Negocios

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile
    Tendencias

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Eduard Bello se despide de la UC: “Tenía todas las ganas y el deseo de continuar”
    El Deportivo

    Eduard Bello se despide de la UC: “Tenía todas las ganas y el deseo de continuar”

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia

    Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”
    Cultura y entretención

    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”

    Las primeras declaraciones de Julio Iglesias tras acusaciones de agresión sexual: “Son absolutamente falsas”

    Los detalles en la lista de invitados de la Gala del Festival de Viña 2026

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar
    Mundo

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha