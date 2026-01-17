Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

El calor se ha vuelto foco de preocupación para las autoridades, debido al pronóstico de temperaturas extremas que enfrenta la zona central del país para este fin de semana.

Lo anterior motivó que desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se emitieran esta tarde alertas rojas por “ calor extremo” para las regiones de Ñuble y del Biobío , las que se suman a otras declaradas previamente para las regiones Metropolitana, de O’Higgins y del Maule.

En el caso de Ñuble, con capital regional en la ciudad de Chillán, habrá altas temperaturas extremas en las zonas de la cordillera de la costa, el valle y la precordillera, entre el domingo 18 y el lunes 19. Las máximas podrían, así, oscilar entre los 34 °C y los 37 °C.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica, la ciudad de Chillán presentará una máxima de 37 °C este domingo.

En tanto, para el martes de la próxima semana existe un pronóstico de altas temperaturas, con máximas entre 30 °C y 34 °C, en los mismos sectores.

La alerta roja estará vigente desde esta jornada y hasta que las condiciones lo ameriten.

Calor extremo en el Biobío

En la Región del Biobío, el pronóstico obligó a cancelar una alerta amarilla declarada previamente y cambiarla por alerta roja.

En la zona, la alerta informa que el calor extremo ocurrirá desde este sábado hasta el lunes 19.

En similares condiciones a Ñuble, las zonas que se verán afectadas son la cordillera de la costa, valle y precordillera, con temperaturas que irán entre los 34 °C y 37 °C.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en su último pronóstico publica que el domingo y lunes en la ciudad de Los Ángeles se esperan 37 °C, mientras que el martes llegaría a 33 °C.

“Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento”, agrega Senapred.