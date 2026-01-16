Era una “broma” de cumpleaños: secuestro de conserje fue realizado por amigos para llevarlo a una fiesta en Concepción

Este viernes se dio a conocer que el supuesto secuestro de un conserje desde un edificio en la comuna de Concepción, en la Región del Biobío, se trató de “una broma” con motivo del cumpleaños del trabajador, para posteriormente llevarlo a una fiesta de celebración.

La noche del jueves trascendió que un hombre de 26 años había sido golpeado y “subido a la fuerza” por desconocidos a un vehículo, luego de que la supuesta víctima fuera abordada en su lugar de trabajo -un inmueble ubicado en calle Rengo con Ejército-, alrededor de las 21 horas.

Lo anterior motivó que los vecinos llamaran a Carabineros, desplegando un operativo en el que también se involucró la Policía de Investigaciones (PDI). A pesar de todo, a eso de las 4 de la madrugada, luego de intensas diligencias investigativas, se determinó que el plagio no existía.

El hecho se trató de una jugarreta de un grupo de amigos, para festejar el cumpleaños del conserje, quien hace poco comenzó a trabajar en el lugar.

Al respecto, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, lamentó el “juego” de los implicados.

“Yo no recuerdo un hecho de estas características en nuestra zona, es inaceptable que esto se haya registrado. No puede pasar un hecho de estas características, coloca en riesgo a las policías, destina recursos por parte del Estado que deberían estar en otra parte desarrollando tareas de seguridad y por eso digo que es inaceptable”

“Me parece gravísimo (...) y se evaluará por parte del Ministerio de Seguridad Pública las acciones a seguir”, expresó.

El hombre, quien quedó ahora detenido a la espera de lo que determine el Ministerio Público, arriesga multas y sanciones.