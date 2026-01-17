Detienen a mujer por homicidio de su expareja en El Bosque

Detectives de la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a una mujer por su presunta responsabilidad en el homicidio con arma cortante de su ex pareja, hecho ocurrido el pasado 7 de enero en la comuna de El Bosque.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por la policía, el hombre se dirigió hasta el domicilio de su expareja —donde también residía de forma esporádica— y ambos sostuvieron una discusión motivada por celos. Tras esto, la mujer lo habría agredido con un arma cortante a nivel torácico, provocándole múltiples heridas de gravedad.

La víctima fue trasladada hasta el Hospital El Pino, donde finalmente falleció.

Durante la investigación , los detectives detectaron diversas incongruencias en las versiones entregadas inicialmente por la imputada —quien en un comienzo declaró como testigo— y por sus familiares. Estas fueron contrastadas con el análisis de cámaras de seguridad, estudios de desplazamiento, tráfico telefónico y declaraciones de testigos, lo que permitió establecer y acreditar su participación en los hechos.

Frente a esto, el subcomisario Diego Novoa, de la BH Sur, señaló que “se gestionó su respectiva orden de detención, la cual fue concretada durante el día de ayer”.

La imputada, quien no posee antecedentes, será puesta a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente durante la presenta jornada.