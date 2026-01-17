Cuatro imputados por caso de estafa a Amparo Noguera quedan en prisión preventiva

Durante este sábado se llevó una nueva jornada de formalización por el caso de estafas que tuvo como una de sus víctima a la actriz Amparo Noguera. El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago determinó prisión preventiva para cuatro de los imputados y otros cuatro quedaron con arraigo nacional.

La fiscal Alejandra Godoy de la Fiscalía Metropolitana Oriente, indicó que respecto de las prisiones preventivas “se dieron por acreditados todos los delitos por los cuales nosotros los formalizamos, particularmente los delitos de asociación delictiva y delitos de lavado de activos”.

La persecutora dijo que si bien estaban conformes con la mayor parte de la resolución, apelaron verbalmente al tribunal respecto del resto de las medidas cautelares.

“Todos los imputados se mantienen en calidad de detenidos, sujetos a esta medida cautelar a la espera de que sea la Corte de Apelaciones de Santiago sea quien tome la decisión final y resuelva respecto de si quedan en prisión preventiva o no”, informó la abogada.

En total para esta causa hay once imputados , tres de ellos ya se encontraban cumpliendo una condena dentro de un recinto penitenciario.

Además, entre los imputados que quedaron con arraigo nacional, dos también tienen arresto nocturno y uno quedó con firma mensual.

Cabe recordar que la banda estafó a cuatro personas, entre ellas la actriz Amparo Noguera, quien denunció esta situación en octubre del año pasado.

El modus operandi de este grupo delictivo era hacerse pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones y de la Comisión para el Mercado Financiero y advertirles sobre una supuesta persecución financiera por parte de grupos criminales que estarían sufriendo las víctimas.

Ante esta situación, las personas accedían a dejar en “resguardo” su dinero y otros bienes de valor junto a estos falsos funcionarios.

Con respecto a la investigación, la fiscal Godoy mencionó que hay muchas diligencias que llevar a cabo y que solo dentro del penal incautaron nueve celulares y una gran cantidad de chips telefónicos.

Mientras que fuera de la cárcel, a uno de los imputados que quedó en prisión preventiva, se le incautaron diez teléfonos al momento de ser detenido y otro importante número de chips.