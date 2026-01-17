Prisión preventiva para uno de los detenidos por femicidio de parvularia en Florida

Durante este sábado, el Juzgado de Garantía de Florida, determinó la prisión preventiva para uno de los imputados por el femicidio no íntimo de Magdalena Burgos, la parvularia de 40 años que fue encontrada sin vida en su hogar en la comuna de Florida, Región del Biobío.

Los sospechosos, un hombre de 26 años y otro de 52 años fueron detenidos esta semana, pero solo el más joven quedó con la medida cautelar, mientras el segundo hombre quedó en libertad por falta de antecedentes que lo sindiquen como autor del delito.

Los peritajes a cámaras de seguridad muestran al imputado merodeando el hogar de la parvularia previo al crimen.

Según la investigación del Ministerio Público, el sujeto de 26 años rompió una de las ventanas del domicilio de la víctima e ingresó para perpetrar un ataque sexual.

Luego, la habría agredido con elementos contundentes en la cabeza, lo que le provocó la muerte.

Además, la Fiscalía mencionó que el victimario habría confesado este delito ante un familiar, quien testificó en la audiencia sobre lo que señaló.

Tras la audiencia, la directora regional del Sernameg Biobío, Bárbara Monsalves, informó que el sujeto ya tenía arresto domiciliario nocturno por delitos de violencia de género hacia su pareja y una orden de alejamiento vigente.

“Trabajaremos de manera coordinada con la Fiscalía durante toda la investigación, para que esta sea desarrollada con perspectiva de género, con el fin de alcanzar las máximas penas posibles asociadas a este tipo de delitos”, anunció.

Cabe recordar que la investigación se inició el lunes, cuando las colegas de Magdalena advirtieron que no se había presentado a su trabajo, en un jardín infantil de la comuna. Fueron ellas quienes al ir a buscarla a su hogar, la encontraron sin vida.

El sujeto de 26 años fue detenido este miércoles a bordo de un bus interregional con destino a Santiago, a la altura de Chimbarongo en la Ruta 5 Sur.