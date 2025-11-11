Declaran culpables a dos exintegrantes de la Armada por el homicidio de una persona en situación de discapacidad en Iquique

Condenan por homicidio a dos exintegrantes de la Armada por la muerte de Milton Domínguez, un migrante colombiano en situación de discapacidad, que vivía en las calles de Iquique.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique emitió un veredicto condenatorio durante la jornada de este martes, en contra de los exmarinos S.M.P.N. y C.A.G.S. como autores del homicidio calificado de Milton Domínguez, persona en situación de discapacidad que falleció tras una golpiza en mayo de 2023.

El crimen, que quedó registrado en cámaras de seguridad, se registró en calle Simón Bolívar con Eleuterio Ramírez de la comuna, ocasión en que la víctima fue golpeada en distintas partes del cuerpo por los uniformados.

En la ocasión, uno de los marinos, lo golpeó en la cabeza con las muletas que Domínguez utilizaba para movilizarse, pues le faltaba una de sus piernas. Finalmente, la víctima falleció en el Hospital de Iquique a causa de un traumatismo craneoencefálico cerrado, compatible con golpe con objeto contundente.

Según fue dado a conocer desde el Poder Judicial, la sentencia se dará a conocer el próximo 20 de noviembre.