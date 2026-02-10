Condenan a ocho años de cárcel al autor de accidente de tránsito que provocó el fallecimiento de dos personas

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó recabó los antecedentes de la investigación de un accidente automovilístico ocurrido en abril de 2023, hecho que provocó el fallecimiento de dos personas. Este culminó en la condena de más de ocho años de cárcel para el imputado, Luis Peña Carmona.

De acuerdo con lo expuesto en el juicio, el conductor manejaba una camioneta bajo los efectos del alcohol y drogas cuando perdió el control del vehículo y chocó de frente con un automóvil que circulaba en sentido contrario de la ruta C-46, en la comuna de Huasco, Región de Atacama.

A causa del impacto, murieron dos personas, quienes se encontraban dentro del auto que fue impactado por el autor del delito, y otras cuatro personas resultaron con heridas de distinta gravedad.

Las pruebas de los peritajes realizados por el fiscal (s) de Freirina, Marlos Álvarez, quien además presentó los informes técnicos de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, lograron constatar que, tras el accidente, el conductor se dio a la fuga sin prestar ayuda ni avisar a los servicios de emergencias.

Por su parte, el fiscal subrogante detalló que “el Ministerio Público logró contar con diversos medios de pruebas que dieron cuenta de cómo el imputado, en horas de la madrugada, luego de ingerir alcohol y drogas, condujo su vehículo personal donde provocó este lamentable hecho”.

Por ello, el tribunal condenó al responsable a cinco años de cárcel por provocar el accidente con resultados de muerte y a otros tres años y un día por abandonar el lugar del choque. La condena deberá cumplirse de forma efectiva en una cárcel, sumado a una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, $1.392.220 aproximadamente.