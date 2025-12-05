Conductor de colectivo es enviado a prisión preventiva por abuso sexual reiterado contra escolares en Alto Hospicio

La llevó hasta Perú: hombre que secuestró a una menor de edad en Iquique quedó en prisión preventiva (Foto Referencial: Sebastian Cisternas/ Aton Chile)

Este jueves, un taxista colectivero investigado por presunto abuso sexual contra estudiantes en la comuna de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, fue enviado a prisión preventiva luego de su formalización ocurrida esta jornada por el delito de abuso sexual reiterado.

La investigación fue desarrollada por la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Local de Alto Hospicio, en coordinación con la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI).

En sus pesquisas lograron identificar dos casos que afectaron a dos víctimas -de 13 y 15 años- en los años 2024 y 2025, cuando, de acuerdo con la investigación, el sujeto desvío la ruta del taxi colectivo que conducía y realizó tocaciones impropias contra las menores de edad, quienes denunciaron el hecho. Esto permitió identificar una reiteración en la conducta del imputado.

El fiscal Cristóbal Platero, de la Fiscalía de Alto Hospicio, señaló que “se formalizó a un sujeto, taxista, de nacionalidad chilena, de 60 años aproximadamente por haber abusado sexualmente de dos menores de edad de 13 y 15 años, ambas escolares, en momentos en que se retiraban del colegio, en dirección a sus casas”.

De acuerdo a lo detallado por el persecutor Platero, “lo que hacía el imputado era subirlas a su taxi y en algún momento hacer que pasaran al asiento del copiloto. Estando a solas, desviaba el camino e iniciaba una conversación con ellas, sobre si tenían pololos o si necesitaban que las retiraran (del colegio) en días posteriores”.

En ese instante de confianza, era que el hombre las tocaba indebidamente, dejándolas posteriormente en la vía pública abandonadas.

De esta manera, el tribunal determinó que la libertad del imputado era un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que se le envió a prisión preventiva. El plazo de investigación se fijó en 60 días.