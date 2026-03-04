SUSCRÍBETE
    Nacional

    Conductor en estado de ebriedad es detenido tras intentar huir de fiscalización: mantenía una orden de detención pendiente

    El sujeto impactó con otro vehículo que transitaba por el lugar en su huida.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un sujeto fue detenido por Carabineros durante la noche del martes luego de huir de un control policial en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana.

    Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, cuando personal policial intentó fiscalizar un vehículo en las inmediaciones del Parque Quebrada de Macul.

    De acuerdo a lo que detalló teniente Francisco Cabezas, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Oriente, “se inicia un seguimiento a distancia controlado, en el que, de acuerdo a la situación de riesgo en que se encontraba por la alta velocidad a la que iba este vehículo, que Carabineros decide dejar sin efecto el seguimiento. Sin embargo, el vehículo sigue a gran velocidad e impacta a otro vehículo, que no tenía nada que ver con este procedimiento”.

    Tras esto es que personal policial logró fiscalizar al conductor, el cual se encontraba en estado de ebriedad y mantenía una orden de detención pendiente “para cumplir condenas por delitos relacionados a temas carcelarios”.

    Según explicó el personal policial, el sujeto logró huir tras el impacto pero no lo logró siendo detenido por personal policial.

