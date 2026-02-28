Confirman brote de sarna noruega al interior del Hospital Regional de Antofagasta: 19 funcionarios afectados

Durante la jornada del viernes, se reportó el desarrollo de un brote de “sarna noruega” al interior del Hospital Regional de Antofagasta, el que habría afectado a una paciente y otros 19 funcionarios del lugar.

El hecho fue confirmado por la doctora Jocelyn Castillo, jefa IAAS del mencionado recinto médico, en declaraciones compartidas por 24 Horas y otros medios regionales. Según relató la profesional, el brote se habría originado en una señora de edad y postrada que había llegado con diversas lesiones cutáneas.

“La señora tiene lesiones poco características de sarna noruega, es una señora añosa, probablemente asociada a eso, a inmunodepresión. Después de esto se empiezan a notificar un par de días después de su ingreso algunos funcionarios con algunas lesiones aisladas, pluriginosas. Con el diagnóstico ya del dermatólogo se define que era sarna noruega, que es altamente contagiosa y probablemente los funcionarios en ese contexto sufrieron contagio”, relató Castillo.

A pesar del contagio, la profesional del hospital detalló que los infectados ya habrían sido catastrados y habrían recibido el tratamiento respectivo.

“En realidad es una patología fácilmente tratable y prontamente erradicable. Es muy importante que la señora estaba en un aislamiento, por lo tanto no hay una diseminación hospitalaria y no hay transmisión de paciente a paciente”, explicó.

Debido a lo anteriormente señalado, los 19 funcionarios afectados recibieron licencia médica y estarían con aislamiento domiciliario, de tal manera de no propagar la enfermedad mientras reciben la atención requerida. En ese sentido, Castillo enfatizó que el caso “ya está controlado” .

¿Qué es la sarna noruega?

La sarna noruega es un tipo de escabiosis producida por un ácaro, el Sarcoptes scabiei. Su nombre deriva del lugar donde se identificó por primera vez esta variante en 1848. A diferencia de su variante común, el individuo afectado suele presentar una respuesta inmunitaria anómala al ácaro, que termina multiplicándose a mayor velocidad.

Precisamente este aumento provoca que la posibilidad de propagación de la enfermedad aumente. Sin embargo, en personas que no se encuentren inmunosuprimidas, por lo general terminan desarrollando sarna común y resulta fácilmente tratable.

Esta variante, según detalla la Subsecretaría de Salud Pública en una guía clínica de sarna y pediculosis, produce una hiperqueratosis en la epidermis : los afectados desarrollan “costras grisáceas, gruesas y adherentes y en ellas se encuentran millones de ácaros”.

"Hay compromiso del lecho ungueal de manos y pies con engrosamiento de las uñas, descamación de la piel“, agregan al respecto.