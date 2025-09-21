Confirman muerte de adolescente baleado por PDI en ramada en Puchuncaví: atacó al detective con arma blanca

El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, entregó este domingo detalles del confuso incidente ocurrido la noche del sábado en las inmediaciones de la Fiesta de la Chilenidad en Puchuncaví, que dejó como saldo la muerte de un menor de 17 años.

Según explicó la autoridad, el funcionario, quien estaba de franco, se acercó al lugar tras producirse incidentes en el sector.

“Se denuncia que aparentemente hay un robo, se acerca y se identifica, y le solicita a los participantes que detengan su accionar, y en eso es atacado por una de estas personas por un arma blanca, sufriendo una herida menor. Él hace uso de su arma de fuego y hiere al menor de 17 años, quien fallece en el Cesfam”, explicó.

En ese sentido, Riquelme señaló que el detective, quien cumple labores en otra región pero se encontraba de vacaciones en la comuna, “portaba su arma personal y está autorizado para usarla en casos de flagrancia para detener la situación”.

“El funcionario tuvo una lesión por arma blanca en el brazo, que fue atendida en la mañana por los servicios de salud, la cual no es grave”, aseveró.

El menor de edad fallecido contaría con antecedentes policiales, mientras que el funcionario de la PDI permanece en dependencias policiales y fue puesto a disposición de la justicia para un control de detención.