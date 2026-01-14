SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Congreso aprueba extensión de estado de excepción en macrozona sur

    Por 39 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el Senado aprobó la prórroga número 64. La medida fue previamente aprobada en la Cámara de Diputados.

    Por 
    Javiera Ortiz
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El Senado aprobó este miércoles una nueva prórroga de la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de la Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

    Por 39 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la Sala aprobó la prórroga de 30 días del estado de excepción, medida activa desde el 18 de mayo de 2022 y que se renovó por 64 vez desde que está en vigencia.

    La senadora republicana por la Araucanía, Carmen Aravena, sostuvo que “la discusión de esta prórroga no es un trámite más, es una decisión de un impacto humano, social y político importante. No hay duda que el estado de emergencia del 2022 ha logrado una contención importante, transformándose en tendencia descendiente y sostenida de disminución de violencia”.

    En esta misma línea, el diputado José Miguel Insulza (PS) valoró las prorrogas previas y expresó: “Espero que en el próximo periodo (presidencial) esto se pueda normalizar más aún, pero realmente creo que es importante reconocer que los resultados de nuestras continuas prórrogas han favorecido la normalización de la región”.

    En representación del Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respaldó esta medida con datos de Carabineros: “El año 2021 tuvimos 1.680 eventos de violencia rural y el año 2025, 359. Estamos hablando de una reducción del número de eventos del 78,6%”.

    Adicionalmente, Elizalde destacó que la región de La Araucanía sigue siendo la más compleja. “La mayor concentración de este tipo de episodios está radicado en la provincia de Malleco, con 219, seguido de la provincia de Cautín con 71. La provincia de Arauco con 47 episodios y un número muy inferior en las demás provincias”.

    Para concluir, Elizalde sostuvo que la situación en la macrozona sur representa un desafío para el Ejecutivo. “La violencia no ha sido erradicada, pero el Gobierno ha utilizado todas las herramientas que confirma la ley en el marco del Estado de Derecho, para que quienes cometen hechos de violencia respondan ante la justicia (...) Y vamos a seguir en ese esfuerzo y esperamos que las próximas autoridades perseveren esa iniciativa que nos parece muy importante”, afirmó.

    Previamente, la medida fue aprobada el pasado martes en la Cámara de Diputados por 97 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones.

