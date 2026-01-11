SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Congreso Futuro 2026: qué es, cuándo se realiza, principales invitados y cómo revisar la programación por región

    El principal encuentro de divulgación científica de Latinoamérica celebra 15 años con actividades gratuitas entre el 12 y el 17 de enero en todas las regiones del país, más de 120 expositores nacionales e internacionales y transmisión online abierta a todo público.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    Este lunes 12 de enero se da comienzo al Congreso Futuro 2026, uno de los principales evento de divulgación científica y reflexión interdisciplinaria de Latinoamérica.

    En su edición número 15, el encuentro busca acercar el conocimiento a la ciudadanía a través de charlas, paneles y actividades abiertas sobre ciencia, tecnología, democracia, crisis climática, ética e inteligencia artificial, bajo la pregunta central: “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”.

    El evento es organizado por la Fundación Encuentros del Futuro, el Senado —a través de la Comisión Desafíos del Futuro—, la Cámara de Diputados, la Academia Chilena de Ciencias y una red de universidades públicas y privadas del país.

    Cuándo y dónde se realiza

    Congreso Futuro 2026 se desarrollará entre el 12 y el 17 de enero, con actividades presenciales en todas las regiones de Chile. La sede principal será el Centro Cultural CEINA, en Santiago, aunque la programación se extenderá desde Arica hasta Magallanes.

    Principales invitados y expositores

    La edición 2026 contará con la participación de más de 120 expositores nacionales e internacionales, entre los que destacan tres premios Nobel: Ardem Patapoutian, Nobel de Medicina; Jack Szostak, Nobel de Química; y Rattan Lal, Nobel de la Paz

    A ellos se suman referentes en inteligencia artificial, filosofía, ciencias sociales, minería, astronomía y biotecnología, como Ramón López de Mántaras, Zoltan Istvan, Julie Klinger, Milagros Miceli, Marie Bergström y Takito Toeda, entre otros.

    Programación por regiones

    La programación regional contempla actividades específicas según los desafíos locales:

    • Arica y Parinacota (16 de enero): debates sobre transhumanismo y futuro humano.
    • Tarapacá (14 de enero): inteligencia artificial y robótica humanoide.
    • Antofagasta y Calama (14 y 15 de enero): minería del futuro y transición energética.
    • Atacama (13 al 15 de enero): astronomía y paleontología.
    • Valparaíso (13 de enero): ética, democracia y ciencia en el Congreso Nacional.
    • O’Higgins, Maule y Ñuble (15 de enero): conciencia, algoritmos y justicia algorítmica.
    • Biobío (14 de enero): resiliencia urbana y conservación marina.
    • Araucanía (13 de enero): impacto de la tecnología en las relaciones humanas.
    • Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes: cambio climático, gobernanza ambiental y futuro de los territorios australes.

    Dónde ver las actividades y cómo participar

    Todas las actividades de Congreso Futuro 2026 son gratuitas. La programación completa por región, las entradas para actividades presenciales y las transmisiones vía streaming están disponibles en el sitio oficial www.congresofuturo.cl, donde las charlas podrán seguirse en vivo desde cualquier lugar del país y del extranjero.

