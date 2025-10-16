Consejo de Monumentos contesta a Contraloría y afirma que en agosto le informó sobre permisos aludidos por Dorothy Pérez en Enade

Palacio Pereira sede de Subsecretaría del Patrimonio Cultural, Servicio Nacional del Patrimonio y el Consejo de Monumentos Nacionales.

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) respondió mediante un oficio a la Contraloría General de la República (CGR) por el tema aludido por la contralora Dorothy Pérez en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) sobre retrasos de obras por la “permisología”.

El organismo dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, volvió a pronunciarse respecto a la situación luego de que Contraloría emitiera un oficio por el primer comunicado que realizaron desde la Subsecretaría del Patrimonio Cultural.

Detallando, la polémica inició cuando la contralora Pérez sostuvo en la Enade 2025 que “hemos detectado 704 permisos de obras públicas sin contestar por el Consejo de Monumentos Nacionales, algunos con hasta 878 días de retraso”.

Ante ello, la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, rechazó tajantemente los datos que entregó la contralora en la Enade sobre retrasos de obras en un comunicado y en una entrevista a La Tercera, afirmando que “ese rezago ya no existe”.

Tras esto, la Contraloría emitió un oficio que rectifica las cifras y criticó el comunicado de la Subsecretaría acusando que “desvirtúa información que el propio servicio entregó, en mayo“.

Desde el Consejo de Monumentos Nacionales respondieron mediante oficio, detallando las respuestas a las observaciones que emitió la Contraloría a la entidad sobre irregularidades que detectaron.

En ello, se habla sobre las cifras en retrasos de obras por “permisología” apuntando que en términos de obras públicas los procesos abiertos son cero y cerrados 686. Mientras que los no relacionados son 308 abiertos y cerrados son 17.154. Finalmente, son en total 18.148 procesos que llevan desde el CMN.