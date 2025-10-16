SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Consejo de Monumentos contesta a Contraloría y afirma que en agosto le informó sobre permisos aludidos por Dorothy Pérez en Enade

El organismo dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio afirmó que actualmente tienen cero procesos abiertos relacionados con obras públicas.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
Palacio Pereira sede de Subsecretaría del Patrimonio Cultural, Servicio Nacional del Patrimonio y el Consejo de Monumentos Nacionales.

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) respondió mediante un oficio a la Contraloría General de la República (CGR) por el tema aludido por la contralora Dorothy Pérez en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) sobre retrasos de obras por la “permisología”.

El organismo dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, volvió a pronunciarse respecto a la situación luego de que Contraloría emitiera un oficio por el primer comunicado que realizaron desde la Subsecretaría del Patrimonio Cultural.

Detallando, la polémica inició cuando la contralora Pérez sostuvo en la Enade 2025 que “hemos detectado 704 permisos de obras públicas sin contestar por el Consejo de Monumentos Nacionales, algunos con hasta 878 días de retraso”.

Ante ello, la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, rechazó tajantemente los datos que entregó la contralora en la Enade sobre retrasos de obras en un comunicado y en una entrevista a La Tercera, afirmando que “ese rezago ya no existe”.

Tras esto, la Contraloría emitió un oficio que rectifica las cifras y criticó el comunicado de la Subsecretaría acusando que “desvirtúa información que el propio servicio entregó, en mayo“.

Desde el Consejo de Monumentos Nacionales respondieron mediante oficio, detallando las respuestas a las observaciones que emitió la Contraloría a la entidad sobre irregularidades que detectaron.

En ello, se habla sobre las cifras en retrasos de obras por “permisología” apuntando que en términos de obras públicas los procesos abiertos son cero y cerrados 686. Mientras que los no relacionados son 308 abiertos y cerrados son 17.154. Finalmente, son en total 18.148 procesos que llevan desde el CMN.

Más sobre:CMNConsejo de Monumentos NacionalesPatrimonio CulturalContraloríaContraloría General de la República

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Diversos diputados oficialistas solicitan creación de comisión investigadora por error en cobro de tarifas eléctricas

Tricel rechaza solicitud de reposición de Jadue y exalcalde sigue sin ser candidato por el distrito 9

Trump y Putin acuerdan una reunión en Budapest para “poner fin” a la guerra de Ucrania

Trump y la posible entrega de misiles Tomahawk a Ucrania: una nueva línea roja de Putin y su advertencia de riesgo nuclear

Compensar a las familias por el cobro “injusto” en cuentas de la luz y auditoría a la CNE: las primeras labores de Álvaro García como biministro

Gobierno pide la renuncia del secretario ejecutivo de la CNE por polémico error de cálculo en tarifas eléctricas

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

3.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

4.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

5.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Servicios

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

Anuncian horarios del Festival Fauna Primavera: revisa la programación por día

Anuncian horarios del Festival Fauna Primavera: revisa la programación por día

Diversos diputados oficialistas solicitan creación de comisión investigadora por error en cobro de tarifas eléctricas
Chile

Diversos diputados oficialistas solicitan creación de comisión investigadora por error en cobro de tarifas eléctricas

Tricel rechaza solicitud de reposición de Jadue y exalcalde sigue sin ser candidato por el distrito 9

Consejo de Monumentos contesta a Contraloría y afirma que en agosto le informó sobre permisos aludidos por Dorothy Pérez en Enade

Compensar a las familias por el cobro “injusto” en cuentas de la luz y auditoría a la CNE: las primeras labores de Álvaro García como biministro
Negocios

Compensar a las familias por el cobro “injusto” en cuentas de la luz y auditoría a la CNE: las primeras labores de Álvaro García como biministro

Gobierno pide la renuncia del secretario ejecutivo de la CNE por polémico error de cálculo en tarifas eléctricas

Enami y Capstone Copper acuerdan opción de compra sobre concesiones mineras en Atacama

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)
Tendencias

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La locura no para: hinchas de Coquimbo Unido agotan las cuatro mil entradas adicionales para el duelo ante Colo Colo
El Deportivo

La locura no para: hinchas de Coquimbo Unido agotan las cuatro mil entradas adicionales para el duelo ante Colo Colo

Juan Tagle explica por qué no debe acogerse la petición de la U de suspender el Clásico Universitario en el Claro Arena

El escándalo de París 2024 está en la retina: las claves de Argentina y Marruecos para la gran final del Mundial Sub 20

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Alberto Fuguet y la nueva vida de Missing: “Cualquiera que escriba de su familia debe aspirar a que le quede la cagada”
Cultura y entretención

Alberto Fuguet y la nueva vida de Missing: “Cualquiera que escriba de su familia debe aspirar a que le quede la cagada”

San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

Trump y Putin acuerdan una reunión en Budapest para “poner fin” a la guerra de Ucrania
Mundo

Trump y Putin acuerdan una reunión en Budapest para “poner fin” a la guerra de Ucrania

Trump y la posible entrega de misiles Tomahawk a Ucrania: una nueva línea roja de Putin y su advertencia de riesgo nuclear

La encarnizada lucha de Hamas contra poderosos clanes por el control de Gaza: ¿Qué amenaza representan estos grupos?

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo