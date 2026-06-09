Consejo Ético del Poder Judicial escoge al académico Johann Benfeld como su quinto integrante

El Consejo Ético del Poder Judicial escogió al académico Johann Benfeld Escobar como su quinto integrante.

Cabe recordar que en abril pasado la La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, lideró la ceremonia donde se escogieron a los otros integrantes del organismo.

De esta forma, Benfeld Escobar, se sumará al consejo encabezado por el ministro de la Corte Suprema, Omar Astudillo, e integrado por la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca, Marisol Ponce; y los jueces Jéssica Antonia Bascuñán y Sergio Antonio Pizarro

El académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, fue escogido el pasado viernes 5 de junio, tras la votación de los integrantes y luego de analizar las postulaciones efectuadas por las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores (CRUCh).

Cabe recordar que esta instancia surge luego de la publicación del Código de Ética Judicial que fue elaborado de manera participativa en el Poder Judicial y bajo la conducción de la ministra Adelita Ravanales.