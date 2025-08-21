Cónsul y embajador recaban antecedentes por los 19 hospitalizados y 101 barristas detenidos en Argentina

Cerca de las 10.30 horas de este jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado informando que mantenían información de 19 barristas de Universidad de Chile hospitalizados en recintos asistenciales argentinos y 101 que permanecían detenidos.

Los detenidos son 90 hombres mayores de edad, cinco mujeres y seis menores.

Incidentes en las gradas en un partido por la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, la noche de este miércoles, obligaron a suspender el encuentro. Los chilenos fueron atacados por los locales con elementos contundentes e incluso armas cortantes.

“Desde ayer, funcionarios de la Embajada de Chile en Argentina y del Consulado General de Chile en Buenos Aires, encabezados por el embajador José Antonio Viera Gallo y la cónsul general Andrea Concha, se encuentran desplegados, visitando hospitales, comisarías y en contacto con autoridades locales, para recabar más antecedentes y ofrecer la asistencia consular requerida", indicó la Cancillería.

Asimismo, informaron que el Consulado General de Chile en Buenos Aires “será reforzado con funcionarios que viajarán hoy a Argentina”.

El Presidente Gabriel Boric instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, concurrir hasta Buenos Aires, para acompañar a los chilenos heridos.

El Minrel manifestó que los familiares directos de connacionales que asistieron al partido en Buenos Aires y que se encuentran en Chile pueden comunicarse con el Servicio Social Consular llamando al +56 2282 74576, +56 2282 74506, o escribiendo al correo emergencia@consulado.gob.cl.