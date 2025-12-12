VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Contraloría detecta “débil” monitoreo al volcán Villarrica: 597 equipos de monitoreo permanecen sin uso

    “Esta situación implica una débil gestión en el uso de recursos públicos, además de un riesgo de pérdida patrimonial y de obsolescencia tecnológica”, indicaron desde la entidad fiscalizadora.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Foto: Aton Chile.

    La Contraloría Regional de La Araucanía emitió un informe donde detectó que en el Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (OVDAS), unidad técnica dependiente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), evidenció una serie de deficiencias en el monitoreo volcánico y en la gestión de riesgos en la zona del volcán Villarrica.

    Una de las principales observaciones del Informe Final N°408 reveló que 597 equipos de monitoreo permanecen sin uso en la bodega del OVDAS en Temuco, incluyendo instrumentos clave para detectar deformaciones en la superficie del volcán. Además, algunos de estos equipos fueron adquiridos hace más de 12 años para el monitoreo volcánico.

    “Esta situación implica una débil gestión en el uso de recursos públicos, además de un riesgo de pérdida patrimonial y de obsolescencia tecnológica, afectando la capacidad preventiva ante emergencias”, indicaron desde Contraloría.

    Igualmente, el informe advierte que el Plan Regional de Emergencia y el Plan Específico de Emergencia por Erupción del Volcán Villarrica no han sido actualizados, pese a que la normativa exige que se realicen revisiones cada dos años.

    Edificaciones en zonas de alto riesgo

    Asimismo, la Contraloría identificó más de 15 mil edificaciones emplazadas en zonas de alto riesgo volcánico fuera de los instrumentos de planificación territorial (planes reguladores comunales e intercomunal), construcciones que se han desarrollado sin sujeción a normativa urbanística ni evaluación previa del riesgo geológico.

    A su vez, se constató que 491 edificaciones del sector rural de Chaillupén (comuna de Villarrica) se encuentran en un área sin cobertura de antenas para la transmisión de alertas del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). De ellas, 130 están emplazadas en zonas clasificadas como de alto peligro volcánico, lo que impediría que una parte de la población expuesta pueda recibir oportunamente los mensajes de alerta ante una eventual erupción del volcán Villarrica.

    Evacuación y falta de señalización

    En materia de evacuación hacia Puntos de Encuentro Transitorios (PET), la Contraloría detectó irregularidades en el aludido Plan Específico de Emergencia Villarrica: se identificó un PET ubicado en zona de alto riesgo de lavas y lahares. También se constató falta de señalización adecuada en cinco sitios inspeccionados y la existencia de restricciones físicas (cercos y portones) en otros cinco, debilitando la eficacia de los planes de emergencia.

    Irregularidades en turnos de trabajadores

    Adicionalmente, se constataron irregularidades en el “Servicio de Monitoreo Permanente del Centro de Alerta Temprana Volcánica del OVDAS”, contratado por el OVDAS, relacionadas con la falta de control de turnos y ausencia de validación de remuneraciones de los profesionales técnicos, lo que genera pérdida de trazabilidad y posibles responsabilidades administrativas.

    Junto con ello, el nuevo modelo operativo basado en turnos 7x24 y en el uso de herramientas de automatización supervisada -previsto para implementarse en octubre de 2025 y diseñado para reemplazar el referido servicio contratado- no se ejecutó en el plazo comprometido; ello obligó a efectuar contrataciones directas para mantener la continuidad del monitoreo, evidenciando deficiencias de planificación.

    Medidas ante reparos

    Debido a las irregularidades advertidas, el órgano fiscalizador iniciará un reparo -respecto del contrato de monitoreo permanente revisado para el período 2021 a 2024- por un monto de 5,55 UF y $ 42.846.991, por el concepto de multas no cobradas y falta de cobro de garantías, respectivamente. Asimismo, el Sernageomin deberá instruir un procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales responsabilidades administrativas.

    Finalmente, Contraloría instó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), municipios de Villarrica y Pucón, junto con los organismos competentes a actualizar los planes de emergencia, fiscalizar áreas rurales y coordinar acciones para garantizar la recepción de alertas y reducir la vulnerabilidad de la población.

    Más sobre:ContraloríaContraloría General de la RepúblicaVolcán Villarrica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El mercado chileno espera así la segunda vuelta: bolsa y cobre en máximos históricos y el dólar en mínimos en más de un año

    María Angélica Repetto, quién es la ministra que se asoma por los palos para competir por la presidencia de la Suprema

    Vocales de mesa que ejercieron en primer vuelta se mantienen para la segunda votación presidencial de este domingo

    PDI refuerza fiscalizaciones en Isla de Pascua y expulsa a una persona

    Parisi evalúa desempeño de candidatos de cara al balotaje: “Jara mucho mejor que Kast”

    Enap realiza hallazgo de petróleo en la zona oriental de Ecuador

    Lo más leído

    1.
    PDI refuerza fiscalizaciones en Isla de Pascua y expulsa a una persona

    PDI refuerza fiscalizaciones en Isla de Pascua y expulsa a una persona

    2.
    Defensora nacional por caso Monsalve: “No ha habido cierre formal”

    Defensora nacional por caso Monsalve: “No ha habido cierre formal”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Cómo excusarse de votar por estar a más de 200 km del local este domingo

    Cómo excusarse de votar por estar a más de 200 km del local este domingo

    María Angélica Repetto, quién es la ministra que se asoma por los palos para competir por la presidencia de la Suprema
    Chile

    María Angélica Repetto, quién es la ministra que se asoma por los palos para competir por la presidencia de la Suprema

    Vocales de mesa que ejercieron en primer vuelta se mantienen para la segunda votación presidencial de este domingo

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    El mercado chileno espera así la segunda vuelta: bolsa y cobre en máximos históricos y el dólar en mínimos en más de un año
    Negocios

    El mercado chileno espera así la segunda vuelta: bolsa y cobre en máximos históricos y el dólar en mínimos en más de un año

    Enap realiza hallazgo de petróleo en la zona oriental de Ecuador

    ¿Qué pasó con el dólar tras la segunda vuelta? La reacción del tipo de cambio al balotaje en las últimas dos décadas

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8
    Tendencias

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Milad suspende reunión y ambos clubes no firman acta: las esquirlas de la guerra de Unión Española e Iquique con la ANFP
    El Deportivo

    Milad suspende reunión y ambos clubes no firman acta: las esquirlas de la guerra de Unión Española e Iquique con la ANFP

    Sifup aborda las críticas de Cristóbal Campos a la U: “Ellos prestaron ayuda importante para su recuperación”

    Se estrenará en la Supercopa de cuatro equipos: la UC presenta su nueva camiseta para 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande
    Cultura y entretención

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande

    Ca7riel y Paco Amoroso anuncian su esperado nuevo disco

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    Plan de paz plantea que Ucrania se una a la Unión Europea el próximo año
    Mundo

    Plan de paz plantea que Ucrania se una a la Unión Europea el próximo año

    Bryan Stern, el veterano de guerra detrás de la operación que permitió el viaje de María Corina Machado hacia Oslo

    Demócratas publican fotos de Epstein que muestran a Donald Trump, Bill Clinton y Bill Gates

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor