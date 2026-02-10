SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Contraloría envía antecedentes al CDE por pagos del gobierno tras megaincendio y fustiga a Ripamonti por gestión de ayuda

    El ente fiscalizador puso sus ojos tanto en la Delegación de Valparaíso como en el municipio viñamarino, ordenando sumarios administrativos por el rol que tuvieron esas instituciones en el manejo de la catástrofe.

    Por 
    Leslie Ayala
    Viña del Mar, 5 de febrero de 2024. Vista aérea de los daños que causó el devastador incendio en el sector alto de la Ciudad Jardín. Foto: Raúl Zamora / Aton Chile. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    La Contraloría General de la República emitió duras conclusiones para dos instituciones involucradas en la reconstrucción de los megaincendios en la Región de Valparaíso que iniciaron el 2 de febrero de 2024. Tanto la Delegación Presidencial que en ese momento era liderada por Sofía Gonzálz (PC), como el municipio de Viña del Mar liderado por Macarena Ripamonti (FA), recibieron recriminaciones por parte del ente comandado por Dorothy Pérez por su accionar tras la tragedia.

    Mientras al municipio se le fustiga desorden y falta de control en la gestión de ayudas tras el megaincendio (VER NOTA AQUÍ), en la Delegación de Valparaíso se detectaron pagos sin respaldo y millonarios sobreprecios (VER NOTA AQUÍ).

    Así las cosas, Contraloría ordenó a Viña del Mar iniciar un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades por una serie de deficiencias detectadas en la gestión de ayudas, donaciones y recursos públicos. Mientras, entre las situaciones advertidas en la Delegación se encontraron situaciones que podrían ser constitutivas de delitos por lo que junto con también ordenar sumarios, se derivaron los antecedentes a Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado.

    Más sobre:ContraloríaMegaincendiosViña del MarDelegación presidencial ValparaísoYanino RiquelmeMacarena Ripamonti

