Contraloría envía antecedentes al CDE por pagos del gobierno tras megaincendio y fustiga a Ripamonti por gestión de ayuda

Viña del Mar, 5 de febrero de 2024. Vista aérea de los daños que causó el devastador incendio en el sector alto de la Ciudad Jardín. Foto: Raúl Zamora / Aton Chile.

La Contraloría General de la República emitió duras conclusiones para dos instituciones involucradas en la reconstrucción de los megaincendios en la Región de Valparaíso que iniciaron el 2 de febrero de 2024. Tanto la Delegación Presidencial que en ese momento era liderada por Sofía Gonzálz (PC), como el municipio de Viña del Mar liderado por Macarena Ripamonti (FA), recibieron recriminaciones por parte del ente comandado por Dorothy Pérez por su accionar tras la tragedia.

Mientras al municipio se le fustiga desorden y falta de control en la gestión de ayudas tras el megaincendio (VER NOTA AQUÍ), en la Delegación de Valparaíso se detectaron pagos sin respaldo y millonarios sobreprecios (VER NOTA AQUÍ).