Contraloría someterá a control de legalidad sumario por denuncias de torturas en Hospital de Osorno

La Contraloría General de la República (CGR) anunció que ordenó “someter extraordinariamente a control de legalidad la documentación con la que se ponga término al sumario en el Hospital Base San José de Osorno”, luego de conocerse esta semana denuncias de torturas cometidas contra un extrabajador del recinto.

Agregaron que “adicionalmente indagaremos si existen hechos que configuren eventuales responsabilidades administrativas de las jefaturas del centro asistencial”.

Los hechos se remontan a 2020, cuando el trabajador -diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA)- denunció a colegas por agresiones, pero el sumario interno abierto entonces concluyó sin sanciones.

En mayo de 2024 otra funcionaria acusó a los mismos involucrados de discriminación de género, lo que derivó en la reapertura del caso. La situación volvió a instalarse en la agenda pública tras la filtración de fotografías y videos que evidencian los abusos.

Esta jornada la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, condenó los hechos y manifestó su rechazo ante lo ocurrido, indicando que es “absolutamente inaceptable”.

“Como Ministerio de Salud nos indigna lo que ha ocurrido en el hospital y no es algo que vamos a aceptar y que condenamos tajantemente”, afirmó.