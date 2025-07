Cooper afirma que estaba a punto de formalizar a 14 imputados cuando lo apartaron del caso ProCultura

En entrevista con radio Duna la mañana de este miércoles, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, aseguró que no se tomó como “personal” la decisión de Ángel Valencia de traspasar el caso ProCultura a Antofagasta y calificó de “correcta” la medida que tomó su superior.

La investigación quedó en manos de Juan Castro Bekios, tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas a Josefina Hunneus.

“Entiendo perfectamente la decisión tomada por el fiscal nacional, porque efectivamente lo más importante aquí es el éxito de la causa”, señaló el fiscal Cooper.

“A mí me preguntaron una vez en la calle: ¿usted qué opina? Yo no opino. Una acción jerárquica como esta, yo acato, y me quedo con él, porque me sentí respaldado por el fiscal nacional", agregó.

El persecutor detalló que al traspasar la causa hace dos meses hizo entrega a Castro Bekios de todos los antecedentes: 34 aristas, 174 tomos y más de 75 mil fojas de investigación.

En esa línea, evitó hacer una evaluación de los tiempos de trabajo del equipo que lleva ahora la causa.

“Tiene que analizar las 75 mil fojas y los 174 tomos y tiene que tomar decisiones. Y eso obviamente que hay un periodo de transición entre una fiscalía regional y la otra y eso es lo que creo que ha ocurrido”, opinó.

Tras esto, reveló que él pretendía formalizar “en el cortísimo plazo”.

“Se había tomado la decisión de formalizar a las 14 personas de ProCultura”, señaló, indicando que desconocía si el propio fiscal nacional estaba al tanto.

Igualmente, dijo que la unidad especializada de la Fiscalía Nacional sí lo sabía.

“Era la cúpula de ProCultura, eran 14 personas y efectivamente la Fiscalía Nacional estaba al tanto del tema. Y quizás por eso también se tomó la decisión, porque justamente se tomó la determinación de que no era conveniente que quizás el equipo Coquimbo se presentara en Antofagasta después de ese fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Entonces, desde ese punto de vista, me parece correcta la decisión del fiscal nacional de tomar una decisión en ese momento, para que otro equipo asumiera”, reflexionó.

Finalmente, Cooper dio por cerrado al tema al ser consultado si pudo llegar a determinar que hubo platas de ProCultura que se utilizaron para la campaña del Presidente Gabriel Boric. Castro Bekios ha seguido trabajando respecto a esa posibilidad.

“Voy a terminar con esto respecto a ProCultura. La arista de financiamiento ilegal de la política no estaba desarrollada. Había atisbos, pero eso no estaba desarrollado. Cuando yo hablo de formalizaciones, estoy hablando de Alberto Larraín para abajo, de 14 personas que había de distintos niveles jerárquicos y operativos de distintas regiones, que eran de la fundación propiamente tal, por fraude al fisco. A eso me estoy refiriendo. Respecto al financiamiento ilegal de la política, eso todavía faltaba mucho por investigar aún. Así que ahí lo descarto completamente. Y eso es todo lo que me gustaría decir respecto a ProCultura, porque ya es una causa que yo no tengo y lo otro sería aventurar", cerró el persecutor regional de Coquimbo.