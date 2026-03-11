Corbata que utilizó Kast durante jornada de cambio de mando fue un obsequio de Giorgia Meloni

Vistiendo un terno color azul que le sugirió el diseñador Sergio Arias, el Presidente José Antonio Kast asumió formalmente el cargo. Esto, en medio de la tradicional ceremonia que se desarrolló en el Congreso, en Valparaíso.

Cada detalle fue analizado con el máximo rigor y, por cierto, su vestimenta fue parte de los preparativos.

Pero hubo un punto que se resolvió recién durante las últimas horas. Según pudo conocer La Tercera, la corbata que el Mandatario ha utilizado durante la jornada de este miércoles fue un regalo que recibió ayer martes 10 de marzo.

Según comentaron fuentes cercanas al recién asumido jefe de Estado, la corbata fue un obsequio que le envió la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien no pudo asistir a la ceremonia de cambio de mando.

En representación de Italia participó de los actos Anna Maria Bernini, ministra de la Universidad y la Investigación.

Kast y Meloni llevan años acercando posturas. Se conocieron en junio de 2019 en Roma, cuando ambos daban sus primeros pasos en la construcción de los partidos que los llevarían al poder en sus respectivos países.

José Antonio Kast, Giorgia Meloni y María Pía Adriasola. Foto: Prensa de José Antonio Kast

En febrero pasado se reunieron en Roma, aunque han sido varias las ocasiones en que se han reunido, tanto presencial como telemáticamente.

Como publicó este medio hace algunas semanas, la relación es estrecha. Desde un inicio, como comentaron cercanos al jefe de Estado, Meloni siempre ha estado disponible para ayudar a Kast a contactar a jefes de gobierno, ministros y dirigentes europeos afines al mundo conservador.