Cordero confirma detención de otro sujeto acusado de iniciar incendio: portaba un bidón de combustible y fósforos

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que cerca de las 2.30 horas de la madrugada de este miércoles se detuvo a un sujeto acusado de iniciar un incendio forestal que afectó cuatro hectáreas entre las localidades de Perquenco y Selva Oscura en la región de La Araucanía.

Luego de participar en el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), el secretario de Estado entregó el balance en seguridad, donde detalló la detención y hallazgos entre la noche del martes y madrugada de la presenta jornada (sigue acá el minuto a minuto).

“En uno de los incidentes, en nuestra opinión, más graves de los ocurridos desde el punto de vista de seguridad la noche de ayer, en la zona de Perquenco y Selva Oscura, se pudo establecer, según la versión de testigos, que se habrían dado inicio a distintos focos incendiarios utilizando líquidos acelerantes en una plantación de trigo emplazada en el lugar ”, detalló Cordero.

“Se detuvo a la persona que inició estos incendios y se incautaron con él un bidón de cinco litros de combustible más fósforos disponibles ”, añadió.

Asimismo, indicó que el incendio provocado consumió cuatro hectáreas de cultivo. El fiscal de turno ordenó el control de detención.

Cordero calificó esto como una situación “especialmente grave de los antecedentes que se han obtenido la noche”.